Riva Ligure, deposta una corona d'alloro in memoria dell'agente di polizia Emanuela Loi (Foto e video)

Questa mattina il vice questore vicario di Imperia, Paolo Pizzimenti, e il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, in occasione del 32° anniversario della strage di via D’Amelio, hanno deposto una corona d'alloro presso la stele, la quale si trova presso il Centro Sportivo Polivalente Spazio Giovani sito in via Caravello, dedicata alla memoria dell’Agente della Polizia di Stato Emanuela Loi.

"Una giornata triste, una giornata che ancora ricordo - spiega il vice questore vicario di Imperia, Paolo Pizzimenti - Ricordo che mi misi a piangere, io ero ancora in Accademia. Questo avvenimento tragico continuerà ad essere la spinta che mi incoraggia ad andare avanti per il mio lavoro. La mafia è violenza e la mafia è illegalità. Noi continueremo a combatterla. Queste occasioni ci ricordano di andare sempre avanti e di fare il nostro dovere".

"Ho messo al centro della nostra amministrazione il concetto di legalità", spiega il sindaco Giorgio Giuffra. "Questo vuol dire ricordare eroi come Emanuela Loi e tutti gli altri agenti caduti inseguendo un ideale. Ideale che dovrebbe essere insito dentro ognuno di noi. Non dovrebbero esserci visioni differenti. Bisogna giocare per la stessa maglia".