Grande successo per il "Viaggio alla ricerca delle Meraviglie" a Tenda e a Briga (foto)

Grande successo per il viaggio lungo la Val Roia alla volta del Museo di Tenda, organizzato dal MAR, dalla Sezione Intemelia e dalla Sezione di Sanremo dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, in occasione del 106° anniversario della morte di Clarence Bicknell, avvenuta nella pace di Casterino il 17 luglio 1918. Il pullman pieno di entusiasti partecipanti, accompagnati da Daniela Gandolfi, Fabio Piuma e da Sara Chierici, sono stati accolti dalla direttrice Silvia Sandrone e dalla dottoressa Nicoletta Bianchi archeologa dell'equipe del Museo delle Meraviglie, da sempre gemellato con il MAR di Ventimiglia. Oltre due ore di visita guidata alla scoperta del Museo e della mostra “Sur la route”, dedicata alla strada lungo la val Roia, diverticolo della Via Iulia Augusta, che da Ventimiglia si collegava con il Piemonte attraverso il col di Tenda, connessione antichissima tra la costa e il suo naturale entroterra e viceversa, fonte di scambi culturali e di merci fra popolazioni.

Nel pomeriggio tappa a Briga per visitare Nostra Signora delle Fontane, cappella affrescata dal Canavesio nel 1492 ed edificata in un antico luogo di culto precristiano, situato all'incrocio tra le vie che collegavano la val Nervia, la valle Argentina, la val Roia e il basso Piemonte, anche qui una preziosa guida in italiano ha illustrato la “Cappella Sistina” delle Alpi Marittime all'interessatissimo gruppo ligure.