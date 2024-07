'Camper' di Rai 1 ieri a Montalto Carpasio: l'Amministrazione "Uno spot eccezionale per noi" (Foto)

Si sono svolte ieri, a Montalto Carpasio e in diretta su Rai 1, le riprese della trasmissione ‘Camper’. Una giornata memorabile, che ha permesso una grande visibilità ai due magnifici borghi della Valle Argentina.

La trasmissione ha fatto conoscere a tutta Italia i loro usi, costumi, le arti e le tradizioni in particolar modo la buona cucina con la presentazione al pubblico in rete dei due prodotti che hanno ottenuto la Denominazione Di Origine Comunale Protetta la Frandura per Montalto e il Pane d'orzo per Carpasio. Si è parlato di Lavanda di Olio che in Valle Argentina hanno una tradizione antichissima.

“Un particolare ringraziamento – evidenzia l’Assessore Valerio Verda - alla nuova Pro Loco a tutte le associazioni, ai commercianti ed a tutti i presenti che hanno reso questa giornata unica nel suo genere”.