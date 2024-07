Ventimiglia, sgomberato l'ex tennis club a Peglia: trovati 10 extracomunitari, 3 senza documenti e 7 richiedenti asili

Questa mattina le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale hanno proceduto allo sgombero dell'ex tennis club e bocciofila a Peglia, nel comune di Ventimiglia. La struttura era da tempo occupato da cittadini extracomunitari. L'intervento è stato portato avanti in sinergia con il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro.

Come detto, durante le operazioni di sgombero dell’immobile sono stati individuati 10 extracomunitari, di cui 3 privi di documenti e per i quali si procederà all’espulsione e 7 che sono risultati richiedenti asilo, di origine sudanese. Per questi ultimi la Prefettura, d’intesa con la Caritas, sta provvedendo alla collocazione nei CAS della provincia. Una volta terminate le operazioni di sgombero, l’immobile verrà messo in sicurezza al fine di evitare ulteriori accessi.