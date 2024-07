Ventimiglia, sgomberato il tennis club di Peglia. Di Muro: "Struttura ormai fatiscente e pericolosa"

Sgomberato l'ex tennis club di Peglia a Ventimiglia, struttura che da tempo era occupata dai migranti. L'intervento delle forze dell'ordine e della polizia locale è stato portato avanti in sinergia con il sindaco Flavio Di Muro.

Terminate le operazioni di sgombero, l’immobile verrà messo in sicurezza. "Sono iniziate le operazioni di sgombero e messa in sicurezza del Tennis Club di Peglia. Una struttura ormai fatiscente e pericolosa per gli stessi immigrati che hanno creato bivacchi ed accampamenti abusivi" - fa sapere il primo cittadino - "Ringrazio il Prefetto e i vertici provinciali delle forze dell’ordine per la consueta attenzione verso la nostra città: durante le operazioni di sgombero dell’immobile sono stati individuati dieci extracomunitari, di cui tre privi di documenti per i quali si procederà all’espulsione e sette che sono risultati richiedenti asilo. Per questi ultimi la Prefettura sta provvedendo alla collocazione nei CAS della provincia".

"Contestualmente all’operazione di chiusura, come già fatto per il complesso delle Suore dell’Orto, la prossima settimana ci confronteremo su come valorizzare e riportare alla luce questo importante impianto sportivo" - svela il sindaco Di Muro.