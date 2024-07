Cipressa, alla Primaria concluso con successo il progetto “Pronti, ai posti... via!” (foto)

Si è concluso nei giorni scorsi il progetto “Pronti, ai posti... via!”, inserito nel Piano Estate della Scuola Primaria di Cipressa. "I bambini hanno partecipato con entusiasmo alle attività, comunicano dall'istituto, progettate dalle docenti referenti, che si sono svolte tra il giardino della scuola, la piazza del paese, il parco della Torre Gallinaro e lo stabilimento balneare Baia Azzurra di Santo Stefano al mare".

Il modulo, della durata di trenta ore, è stato improntato sull'attività psicomotoria e sul gioco-sport e aveva come obiettivo quello di diffondere tra i giovani partecipanti l’attività motoria e l’orientamento sportivo, oltre alla cultura del benessere e del movimento associati a un corretto stile di vita.

Ogni giorno i bambini sono arrivati a scuola con un bagaglio di entusiasmo e pronti a conoscere gli atleti e la loro disciplina sportiva. Gli incontri sono stati preceduti da attività propedeutiche, strutturate con giochi mirati e divertenti. Nella piazza principale del paese è arrivato Mattia Alassio, atleta specializzato in skateboard, che ha raccontato come è nata la sua passione, ha risposto alle domande dei bambini, si è esibito per loro e ha fatto salire sulla tavola per un breve giretto chi lo desiderava.

La giovane sportiva Alice Sinisi, cintura nera di karate, ha incontrato il gruppo nel giardino della scuola, ha spiegato i movimenti e dimostrato il saluto e alcune mosse previste dalla disciplina sportiva che pratica. Si è esibita in un breve combattimento dimostrativo con Noah. Nella stessa giornata i bambini si sono avvicinati a uno sport particolarmente affascinante per la maggior parte di loro: il calcio. Il calciatore ed ex allenatore della prima squadra dei pulcini di Santo Stefano al mare, Claudio Panizzi, ha organizzato la simulazione di una mini partita di calcio, anticipata da una serie di giochi per la coordinazione. È poi stata la volta di Marco Deltredici, sportivo appassionato di tennis.

Con lui i bambini hanno osservato gli strumenti per giocare e sperimentato direttamente l'uso di racchetta e pallina. Nel parco della Torre Gallinaro Andrea Deltredici, psicomotricista e maestro di mountain bike, ha costruito un percorso in cui i bambini si sono cimentati dopo aver ascoltato la sua spiegazione e la sua esperienza sulla disciplina.

Nella giornata dedicata al mare, i bambini hanno incontrato l'assistente bagnanti Gaia Rovella presso lo stabilimento balneare Baia Azzurra di Santo Stefano al mare. Dopo aver ascoltato quali sono le mansioni del bagnino e come si arriva a conseguire il brevetto, tutti a bagno per acquagym e poi gara di gavettoni. Nella giornata conclusiva è arrivata alla

Scuola Primaria di Cipressa l'atleta paraolimpica di triathlon Ilaria Brugnoli con il suo cane Saten e il fisioterapista della Nazionale Italiana Paraolimpica. Giunta in tandem insieme a Gianmichele Chighine, anch'egli triatleta, ha affascinato i bambini con il racconto delle sue esperienze sportive e ha lasciato al gruppo il suo pensiero: “Il fisico può andare avanti solo se la testa funziona”.

Le maestre Sara e Maria ringraziano tutti i bambini che hanno partecipato con entusiasmo e desiderio di stare insieme anche in estate, tutti gli atleti che sono intervenuti per il piacere di diffondere un importante messaggio educativo, le famiglie che hanno colto nell'iniziativa un'esperienza di crescita per i loro figli e la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Riva Ligure e San Lorenzo al mare per aver avallato il progetto.