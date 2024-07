Dal 21 al 28 luglio torna la XVIII edizione “Terre di Confine, Perinaldo Festival”

Il Comune di Perinaldo, in collaborazione con l’associazione Orchestra da Tre Soldi, presenta la XVIII edizione della manifestazione “Terre di Confine, Perinaldo Festival”.

Tornano grandi artisti di fama internazionale per questa edizione dello storico festival del Ponente ligure: Roberto Taufic, Fausto Baccalossi, Achille Succi e molti altri caratterizzano un'offerta culturale di eccezionale profilo.

Dal 21 al 28 luglio concerti di musica jazz e classica, trekking nei boschi, gastronomia, incontri aperitivo con i violini di spalla delle più grandi orchestre italiane. Gli eventi del Festival sono affiancati da masterclass musicali con docenti di fama internazionale.

Il festival apre alla meraviglia dell'entroterra ligure in nome dello slow tourism e della sostenibilità.

Ecco il programma:

Domenica 21 luglio ore 20.00 – Piazza San Nicolò

Cena “plastic free” a cura dell'Associazione Volontari di Perinaldo

Lunedì 22 luglio ore 19.00 – terrazza del castello Maraldi via Maraldi 25

Happy hour with Giacomo Bianchi e Sergey Galaktionov – concertmasters who leads an orchestra

Giacomo Bianchi -violino di spalla dell'Orchestra Regionale Toscana- e Sergey Galaktionov -spalla dell'Orchestra del Teatro Regio di Torino- si confrontano sul significato del “primo violino” di un'orchestra, posizione che i due grandi artisti ricoprono da diversi anni in due delle più prestigiose realtà italiane

Sarà proprio il “violino di spalla” ad essere indagato: come rendere compatibile un modello di guida forte e carismatica con uno di partecipazione ad un gruppo orchestrale strutturato, un posizionamento intermedio tra leadership e membership, tra la gestione dello stress per un incarico di così grande responsabilità e la costruzione di un rapporto positivo tra Orchestra e Direttore.

Ad intervistare Bianchi e Galaktionov sarà Massimiliano Gilli, direttore artistico della rassegna

Martedì 23 luglio ore 21.00 oratorio San Benedetto

I concerti a San Benedetto: cello recital for a starry night

L'apertura dei concerti è affidata quest'anno alla classe del Maestro Dario Destefano, una delle voci più prestigiose della attuale scuola italiana di Violoncello. Gli allievi più brillanti della Masterclass si esibiranno in un recital dedicato al repertorio violoncellistico.

Al pianoforte il Maestro Roberto Galfione

Martedì 23 luglio ore 9.00: Soft trekking with JS Bach, armonie di alberi e radici

Trekking attraverso i boschi in compagnia di Maurizio Casonato (Guida Ambientale Escursionistica) con concerto a sorpresa e rinfresco.

Appuntamento per la partenza in piazza San Nicolò a Perinaldo, ore 9.00; quota di partecipazione: 10 euro, gratuito per i bambini fino a 10 anni. Prenotazione obbligatoria via Wathsapp 3296685966 entro le ore 12 di lunedì 22. Tutte le info sul sito www.perinaldofestival.it

Mercoledì 24 luglio ore 21.30 - Piazza San Nicolò

Achille Succi & Perinaldo Festival Jazz Ensemble “Miles and more”

Ricorrono i 60 anni dall'album “Four & more” di Miles Davis. Il festival rende omaggio al grande artista attraverso la voce del sassofono di Achille Succi, che si confronta sul palco con i più brillanti allievi della masterclass di Pietro Ballestrero

Achille Succi è stato individuato come "uno dei musicisti europei da tenere d'occhio nei prossimi dieci anni" (Bill Schoemaker, Giornale della Musica, gennaio 2010). Saxofonista, clarinettista e compositore si è formato inizialmente da autodidatta per poi perfezionarsi alla Siena Jazz, al Berklee College of Music di Boston e al Conservatorio ritmico di Copenhagen. È docente di saxofono jazz presso diversi Conservatori italiani e a Siena Jazz.

Giovedì 25 luglio ore 21.30 - Piazza San Nicolò

Taufic – Beccalossi Duo

Roberto Taufic chitarra /voce, Fausto Beccalossi fisarmonica / voce

Due artisti che interpretano idee, culture, sonorità e ritmi propri dei luoghi di origine: Italia, e Brasile. Un sound raffinatissimo che vede protagonisti la cultura popolare e il sound più elegante del jazz. Il duo è composto da artisti che a vario titolo hanno calcato i principali palcoscenici nei festival più prestigiosi di tutto il mondo, basti citare collaborazioni con Al di Meola, Mercedes Sosa, Juan Carlos Caceres, Jairo, Paolo Fresu, Enrico Rava, Franco Ambrosetti, Randy Brecker, Rita Marcotulli, Jaques Morelembaum. Italia e Brasile, tradizioni musicali fortemente identitarie e allo stesso tempo profondamente interconnesse da secoli.

Venerdì 26 luglio ore 21.30 Piazza San Nicolò

Gianni Denitto & Kora Beat Afro-jazz (Senegal – Italy)

Cheike Fall – Kora, voce

Gianni Denitto - sax, effetti

Andrea Di Marco – basso elettrico

Badara Dieng – percussioni

Samba Fall – batteria

Kora Beat è tra i più interessanti progetti del panorama world/jazz in Italia. La band è nata Torino da un’idea del Maestro Cheikh Fall, musicista senegalese di Dakar. La kora è un’arpa dell’Africa occidentale suonata soprattutto nella musica tradizionale. I Kora Beat esplorano le potenzialità che ha questo particolare strumento nell'incontro con generi diversi come il jazz, il funk, ed i ritmi africani moderni come lo mbalax ed il coupé decalé. Il risultato è una miscela di suoni del tutto innovativa, sorretta da un groove coinvolgente e caratterizzata dal dialogo tra Kora e Sax.

I brani raccontano storie di viaggio e di incontri, convivenza e dialogo interculturale, espressi in lingua Wolof, Mandeng, Malinke. Il gruppo è attivo dal 2013 e ha già suonato, oltre che in Italia, In Senegal e in India.

Sabato 27 luglio Festa della Musica

Programma dettagliato:

19,30 Piazza XX Settembre, string orchestra

20,15 Oratorio San Benedetto, classic music

20,15 Piazza Castello, chamber music

21.30 Arena Sciamanin, "La fattoria degli animali", rappresentazione teatrale nata in residence grazie alla masterclass di Teatro. Protagonisti i giovani attori presenti a Perinaldo, musicisti delle masterclass e residenti

Quest'anno il gruppo teatrale si cimenterà in una riduzione liberamente ispirata a una delle opere più celebri della narrativa del Novecento:"La fattoria degli animali" (Animal farm, 1945) di George Orwell. Romanzo distopico strutturato come una favola, vede gli animali di una fattoria, stanchi dei soprusi, ribellarsi agli umani. Cacciato il proprietario, daranno vita a un nuovo ordine fondato sull'uguaglianza. Ben presto, però, emergerà tra loro una nuova classe di burocrati, i maiali, che con astuzia, cupidigia e prepotenza si imporranno sugli altri animali.

Testi e regia di Paola Corti.

22,45 piazza San Nicolò, Rock Concert

Tutti gli eventi sono realizzati a cura dei docenti delle masterclass di Perinaldo

Domenica 30 luglio, ore 11.30 Piazza San Nicolò

Orchestra d'archi del Perinaldo festival e Symphonic Taxi Orchestra

L'orchestra d'archi del festival esegue un programma barocco che spazia da Telemann a Vivaldi a Jommelli. Dirige l'orchestra il Maestro Alessandro Conrado.

Successivamente una seconda orchestra di allievi dei corsi affiancherà la Symphonic Taxi Orchestra nell'esecuzione di Photosyntesis, brano di Davide Sanson per archi e percussioni vegetali.

La Taxi Orchestra è una performance davvero unica nel suo genere: è un'orchestra inclusiva costituita da musicisti “portatori di esperienze” molto diverse tra loro.

Un disegno ambizioso e per nulla scontato. Un percorso ricco di umanità e di buona musica. La Symphonic Taxi Orchestra infatti accoglie allievi del laboratorio “Suono anch’io” (dipartimento disabilità della Scuola di Formazione e Orientamento Musicale della Valle d’Aosta), docenti della SFOM e dell’Istituto Musicale Pareggiato, neodiplomati e allievi di differenti scuole di musica, volontari dell’Associazione Tamtando.

Eterogeneità e incisività sono le parole chiave di questo progetto che è sostenuto da associazioni di persone con disabilità, dalle loro famiglie, dalle scuole di musica, dai Lions Valle d’Aosta e da molti amici.

Dirige l'orchestra il Maestro Marco Giovinazzo

Concludiamo segnalando “Perinaldo Fringe”: due aperitivi in musica organizzati dal bar ristorante Au Gaggian

– giovedì 25 luglio ore 12.00 bar ristorante au gaggian jazz concert

– sabato 27 luglio ore 12.00 bar ristorante au gaggian jazz concert

Il Festival è stato realizzato con il sostegno del Comune di Perinaldo unitamente ed al generoso contributo di alcuni sponsor privati e di molti sostenitori

La direzione artistica del Perinaldo Festival è affidata a Massimiliano Gilli e Paola Secci

INFO e Contatti:

Comune di Perinaldo tel 0184 672001

www.perinaldofestival.it - https://www.facebook.com/perinaldofestival

Direzione artistica Massimiliano Gilli Paola Secci perinaldofestival@gmail.com

Ufficio stampa: perinaldofestival@gmail.com