Carpasio: con la partecipazione di più di 300 persone, grande successo per la 'Pastasciutta antifascista'

In un'atmosfera di profonda memoria e condivisione, il Museo della Resistenza di Costa di Carpasio ha ospitato un evento che resterà a lungo nei cuori di tutti i partecipanti: la pastasciutta antifascista, a cui hanno preso parte più di 300 persone.



"Il successo di questa manifestazione - spiegano gli organizzatori - è stato possibile grazie all'impegno e alla dedizione di numerose persone e istituzioni, a cui desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento. Un grazie speciale va all'amico Fabio Franco, la cui abilità nell'allestimento e nella preparazione del sublime sugo di coniglio ha dato un tocco unico alla serata. Il suo talento culinario e la sua dedizione sono stati fondamentali per la riuscita dell'evento.



Vogliamo inoltre esprimere la nostra gratitudine a Jeanette Pennisi Scheer e Antonella Alberti, che con grande competenza hanno sovrinteso, organizzato e allestito la distribuzione della pasta. La loro attenzione ai dettagli e la loro impeccabile organizzazione hanno garantito che tutto si svolgesse senza intoppi.



Un ringraziamento speciale va allo Executive Chef Francesco Trucco, direttamente dal Six Acres Restaurant di Brisbane, Australia. La sua partecipazione attiva in cucina ha aggiunto un tocco di professionalità e qualità che tutti i presenti hanno apprezzato.



Grazie di cuore alla custode Gabriella, al marito Antonio, alla figlia Elisa e a Luca per il loro instancabile impegno nell'allestire le sei zone adibite al consumo della pasta. La loro dedizione e il loro spirito di squadra hanno creato un'atmosfera accogliente e piacevole per tutti i partecipanti.



Un doveroso ringraziamento va al sindaco di Carpasio Montalto, Mariano Bianchi, e alla vicesindaco Antonella Bignone, che hanno permesso l'organizzazione della manifestazione, incluso l'utilissimo servizio di bus navetta. Il loro sostegno e la loro disponibilità sono stati cruciali per il buon esito dell'evento.



Non possiamo dimenticare tutta la Proloco, con un ringraziamento particolare a Paolo e Beppe, per il loro instancabile lavoro e impegno nel supportare l'evento. La loro collaborazione è stata inestimabile e ha contribuito a creare un momento indimenticabile per la comunità.



È stato un onore avere con noi la presidente ANPI della provincia di Imperia, Amelia Narciso, e la scrittrice e consigliera comunale di Genova, Donatella Alfonso. La loro presenza ha arricchito l'evento di significato e importanza, sottolineando l'importanza della memoria e della Resistenza.



Infine, un ringraziamento speciale va a Elisa Rossi e alla sua famiglia per aver partecipato. La loro presenza ha reso l'evento ancora più significativo.



Grazie di cuore a tutti voi. Senza il vostro contributo, questa manifestazione non sarebbe stata possibile. Avete dimostrato che, unendo le forze e lavorando insieme, si possono realizzare cose straordinarie".