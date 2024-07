Bordighera, venerdì torna “Cinema in Giardino” con Julia Roberts e George Clooney

La magia del grande schermo all’aperto torna ai Lowe di Bordighera venerdì 19 luglio con il terzo appuntamento di “Cinema in Giardino”. Alle 21.20, con ingresso libero, sarà proiettato “Ticket to paradise”, commedia romantica con Julia Roberts e George Clooney nei panni di una litigiosa coppia di divorziati che mettono da parte le proprie divergenze e si recano a Bali per evitare che la figlia commetta il loro stesso errore, risalente a 25 anni prima: sposarsi.

Nel corso della serata, come per tutti gli eventi del calendario “Un Mare di Eventi”, sarà possibile concedersi un piacevole momento di pausa grazie alla presenza del food truck sotto gli ulivi.

“Cinema in Giardino” sarà nuovamente ai Lowe di Bordighera sabato 27 luglio con “Troppo cattivi”, film d’animazione per grandi e piccoli.