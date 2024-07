Taggia: Nell'ambito del Festival internazionale di musica classica, concerto del 'Mademi Quartet' in Piazza Gastaldi

Questa sera, mercoledì 16 Luglio 2024 alle ore 21, presso Piazza Gastaldi a Taggia, si terrà il terzo concerto della V edizione di Frequenze 20.0 il Festival internazionale di musica classica del Comune di Taggia.

L’evento è stato affidato al quartetto di clarinetti: MADEMI Quartet, formazione cameristica genovese, tutta al femminile, già intervenuta con grande successo in passato nel palinsesto degli eventi culturali di Taggia, presenta un programma molto vario e adatto all’ensemble che certamente, unito alla splendida cornice di Piazza Gastaldi saprà regalare un ascolto di tutto rilievo per il pubblico.

Il Mademi Quartet è composto da Eleonora De Lapi, Giulia Magnanego, Silvia Manfredi e Giorgia Mammi, clarinettiste diplomate in Italia e negli Stati Uniti d’ America e si è formato allo scopo di proporre brani musicali scritti od arrangiati per quartetto di clarinetti. Dopo un periodo di studio, prove e ricerche il quartetto inizia la sua attività concertistica in ambito nazionale ed internazionale facendo il suo debutto nel 2013 al Fringe Festival Internazionale di Edimburgo con una serie di concerti per poi essere invitato a tornare anche in edizioni successive. Eclettismo e varietà negli stili sono le parole che meglio rappresentano l’ensemble, infatti, insieme ai brani scritti per quartetto di clarinetti, il quartetto Mademi, si dedica all’esecuzione di musica di stili e periodi differenti, dai madrigali rinascimentali alla musica contemporanea e cantautorale. Compositori di fama internazionale hanno scritto brani dedicati al quartetto Mademi. Tra questi: Norman J. Nelson e Filippo Gambetta. Affascinato dal connubio tra musica e arti visive, e sempre avido di scoperte, il quartetto Mademi si è esibito alle National Galleries of Scotland in occasione dell’esposizione de “il bacio” di Rodin e il ritratto della Famiglia Lomellini, e ha collaborato con Elisa Strinna nella realizzazione dell' opera Le Quattro Stagioni presentata nell’ ambito della mostra Materia curata da Massimo Palazzi. Nell’ambito del Festival Musica e Suoni ha, inoltre, proposto uno studio sul colore del suono del quartetto. Oltre ad essere stato invitato ad esibirsi in numerosi festival in Italia e all’estero, dal 2020 il quartetto partecipa alle varie rassegne concertistiche organizzate dalla GOG (Giovine Orchestra Genovese) tra queste: Antico e Moderno Concerti a Palazzo Spinola, La Musica in Fiore, Irradiazioni (co-produzione Gog - Teatro Akropolis), Festival Testimonianza Ricerca Azioni (co-produzione Gog - Teatro Akropolis, musiche di Pietro Borgonovo) Concerti per i Rolli Days All’attività concertistica il Quartetto Mademi affianca attività e presentazioni educative nelle scuole. Particolarmente interessante poi Il programma a tematica femminile parte dal Concerto delle Donne e quindi O Primavera di Luzzaschi, per arrivare alla French Suite di Yvonne Desportes.

"La sinergia nata tra le Confraternite è una chiara dimostrazione non solo della volontà di conservare il nostro patrimonio ma anche di promuoverlo e l’inserimento da dall’anno scorso anche della Basilica della Madonna Miracolosa rafforza il progetto di collaborazione che sta alla base dell’iniziativa - spiegano gli organizzatori -. Un sentito grazie deve giustamente essere rivolto all’amministrazione comunale che anche quest’anno ha rinnovato l’appoggio al festival ed al gruppo di volontari che si è formato per coadiuvare: Dorotea Arrigo, Andreina Pastorino, Clara Pastorino, Adriana Maceri, Mario Lorenzi, Silvano Balestra e Riccardo Olivieri”

Gli appuntamenti successivi:

Martedì 23 Luglio 2024 ore 21 – Arma di Taggia (Parrocchia di San Giuseppe)

CONCERTO D’ORGANO organista: GIORGIO REVELLI

Mercoledì 31 Luglio 2024 ore 21 – Taggia (Oratorio della Santissima Trinità)

CONCERTO DI ORGANO E CANTO

soprano: Susanne Jutz

Organo: Josef Edwin Miltschitzky