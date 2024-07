Shiba Shootout: $600.000 in prevendita e lancio del gioco mobile

Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) ha superato la soglia dei $ 600.000 in prevendita.

Questa meme coin a tema Wild West non è solo uno sparatutto: sta costruendo un'intera community con duelli per la creazione di meme, tornei di poker con un tocco crypto ed esilaranti cacce al tesoro virtuali.

Dispone inoltre di un gioco play-to-earn (P2E) su Google Play e sull'Apple App Store, che consente ai giocatori di guadagnare i suoi token $SHIBASHOOT. Il token SHIBASHOOT vale $0,0196 ma questo valore subirà degli incrementi graduali.

Dogecoin supera Cardano in volume di trading, le meme coin tornano in voga?

Le meme coin continuano ad essere la categoria più calda nel settore delle criptovalute. Dogecoin ha superato Cardano ($ADA) in termini di volumi di trading nelle ultime 24 ore con un margine impressionante.

Anche se Dogecoin ha registrato un guadagno modesto dello 0,86% rispetto al 5,47% di ADA, il suo volume di trading è salito a ben 48 miliardi di dollari, lasciando indietro i 464 milioni di dollari di ADA.

Secondo Coincodex, Dogecoin ha addirittura superato Ethereum, che nello stesso periodo ha totalizzato 23 miliardi di dollari.

L’intero universo delle meme coin è cresciuto del 4,6% durante questo lasso di tempo, eclissando l’aumento complessivo della capitalizzazione di mercato delle criptovalute del 2,3%.

Ma in mezzo a questa ripresa del mercato, un cowboy solitario si nasconde nell'ombra del crypto saloon, con le pistole sguainate e puntando alla luna: Shiba Shootout.

C'è un nuovo sceriffo in città e il suo nome è Shiba – Shiba Shootout

I token a tema Shiba Inu hanno senza dubbio dominato il trend delle meme coin nel 2024. Tuttavia, mentre il mercato è crollato per oltre un mese, Shiba Shootout ha accumulato fondi per il suo entusiasmante ecosistema guidato dalla community.

È come una frontiera digitale in cui gli appassionati di criptovaluta e gli appassionati di Shiba Inu si impegnano in epici scontri di meme, liberando la loro creatività in una competizione amichevole: questo è Shiba Shootout.

Nella città di Shiba Gulch, i giocatori si riuniscono per sfide, condividono risate sui meme e attendono epiche battaglie. E proprio al centro di questo mondo c'è il token $ SHIBASHOOT, ricco di utilità e di vari modi per guadagnarlo.

Con $ SHIBASHOOT, gli utenti possono partecipare alla "Lucky Lasso Lottery" per aggiudicarsi grandi premi o esercitare il potere di voto nelle decisioni chiave dei progetti attraverso "Riepiloghi sulla governance dei token".

E dopo il lancio del gioco, l'acquisizione di token può essere effettuata partecipando alle sessioni "Campfire Stories" in cui i racconti più avvincenti possono far guadagnare agli utenti più token $ SHIBASHOOT.

È chiaro che Shiba Shootout è incentrato sullo spirito comunitario: i membri interagiscono, competono e si divertono in un'atmosfera unica e amichevole.

Non c'è da stupirsi che il famoso YouTuber Jacob Crypto Bury lo consideri la prossima grande novità a guidare le meme coin Shiba Inu.

Metti in staking i tuoi token $ SHIBASHOOT per un APY del 1,659%

Ma i vantaggi del token di Shiba Shootout non finiscono qui!

Il mercato delle criptovalute è ancora come il selvaggio west: rendimenti elevati e talvolta grandi perdite. Ecco perché un altro vantaggio di detenere $ SHIBASHOOT è l'enorme potenziale di reddito passivo.

In questo momento, Shiba Shootout vanta uno degli APY più alti del gioco con un 1,659%. È come ottenere un incredibile rendimento giornaliero del 4,5%.

Sono già in staking quasi 19 milioni di token, per lo più provenienti da acquisti recenti, sottolineando che gli investitori puntano chiaramente sul brillante futuro di Shiba Shootout.

I token in staking sono destinati a crescere ancora di più poiché si prevede che un afflusso di investitori salirà a bordo durante la prevendita e si accaparrerà i 770 milioni di token disponibili.

Da notare che lo smart contract del token $ SHIBASHOOT è controllato da SolidProof , mentre Coinsult ha concluso con successo l’audit KYC.

Tieniti aggiornato con tutti gli ultimi sviluppi unendoti alla community del progetto su X e Telegram .