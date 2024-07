Sanremo, infortunio sul lavoro in via Duca degli Abruzzi: operaio si fa male ad una mano

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio a Sanremo. Un uomo di 38 anni si è fatto male ad una mano durante un intervento di manutenzione di un ascensore in via Duca degli Abruzzi. Il tecnico è stato soccorso dai sanitari della Matuzia Emergenza Sanremo ed è stato successivamente trasportato in codice giallo al pronto soccorso.