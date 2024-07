Camporosso: applausi al centro Falcone per lo spettacolo 'Uomini e Donne, capitolo II'

Il recital con musica ‘Uomini e donne capitolo II’ è stato seguito e applaudito da un pubblico attento e interessato per le due ore di spettacolo.

Uno spazio all'aperto, la terrazza del Centro Falcone a Camporosso, ha ospitato il circolo ‘Reading e drama’ di Ventimiglia creato da Lilia De Apollonia piu di 15 anni fa. Regista e ideatrice, lei e i suoi 14 amici tra attori e musicisti, ha sempre trovato nel paese nervino un luogo aperto e interessato alla cultura.

Lo spettacolo ha raccontato i rapporti uomo donna in musica in letteratura e a teatro, nei secoli dall'epoca romana sino al quotidiano contemporaneo. Gli interpreti, provenienti da tutta la provincia, oltre a Lilia erano: Lorena Bonifetto, Andrea Luna Conte, Marco Corradi, Ersilia Ferrante, Paola Giolli, Marino Longo, Graziella Tufo, Manuel Paroletti, Giampiero e Teresa Piombo (questi ultimi anche come cantanti), Giorgio Redigolo, l'altra cantante e attrice Enza Manna.

C’era anche Carlo Ormea, apprezzato cantautore polistrumentista sanremese per questo recital ha accompagnato anche Alessia Capaccioni, che ha aperto il viaggio tra poesia riflessioni, ilarità e note. Gli autori da cui Lilia ha preso ampie pagine e citazioni son stati: Catullo, Kavafis, Molière, Dumas jr., Benni e Tosco.

Il gruppo sarà di nuovo in scena, con ‘Fiabe d'autore’, a Ventimiglia il 9 agosto, con uno spettacolo itinerante in alcune piazze della città alta, vicino a San Michele.