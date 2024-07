Ventimiglia, i consiglieri Nesci e Leuzzi: "Gli stabili del Comune lasciati al degrado (foto)

"A seguito di un sopralluogo presso lo stabile di edilizia popolare di Via Montale, i componenti del Gruppo Consiliare del Partito Democratico (Vera Nesci e Alessandro Leuzzi) hanno potuto notare lo stato di degrado in cui versano le cosiddette "case parcheggio" .

"Una situazione particolarmente grave se si pensa che poco tempo fa erano ancora montati i ponteggi per i lavori di manutenzione ai terrazzi dello stabile, proseguono i consiglieri di minoranza, risulta fatiscente con crepe nei muri delle scale, perdite dalla rete idrica condominiale, a cui vanno aggiunti problemi al cornicione e una gravissima problematica legata al muraglione confinante che rappresenta un pericolo ogni volta che assistiamo a piogge forti a causa dei detriti che si riversano nella strada pubblica".

"Meno grave, sottolineano, ma degno di nota il totale abbandono delle aree verdi circostanti e dei marciapiedi che sono letteralmente invasi di erbacce . L'attenzione e la sicurezza per i beni pubblici e per chi ne usufruisce come in questo caso dovrebbe essere di primaria importanza per un 'Amministrazione pubblica, ma ancora una volta dobbiamo rilevare la mancanza di questa sensibilità da parte di Amministra la città da oltre un anno ormai".