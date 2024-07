Sanremo, la fontana di piazza Cesare Battisti versa nel degrado: turisti accolti dai rifiuti

Che Sanremo abbia un problema con i rifiuti è ormai noto da tempo. Che i cittadini non facciano nulla per aiutare la macchina comunale a risolverlo è ampiamente dimostrato.

L’esempio lampante ci viene dato dal degrado in cui versa la fontana di piazza Cesare Battisti, luogo importante per la città dei fiori in quanto è proprio davanti alla struttura caratterizzata dal leone rampante appoggiato sulla palma che scendono ogni settimana turisti provenienti da ogni dove a bordo di note compagnie di pullman. Turisti accolti da cartacce, bottigliette di plastica e cartoni della pizza.