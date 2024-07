La Sinergie di Sanremo premiata a Roma da Poste Italiane, è la miglior filiale del Centro Nord (Foto)

La Sinergie srl che distribuisce le spedizioni per Nexive network del gruppo Poste Italiane in tutta la provincia di Imperia è stata premiata come seconda miglior filiale d’Italia 2023 per la qualità di servizio.

La prima filiale è stata quella di Catanzaro e quindi si può dire che la Sinergie sia stata la miglior filiale d’Italia di tutto il centro e nord d’Italia su ben 150 filiali. L’amministratore unico della Sinergie, intende ringraziare l’area manager Alessandro Franchino e l’MPO Corrado Bonifazi della Nexive network per il supporto costante ricevuto in questi anni.

"Complimenti a tutto lo staff - evidenzia la proprietà - perché senza di loro questo risultato non sarebbe stato possibile. Staff o meglio ancora squadra che chiamare dipendenti è riduttivo perché da sempre sono parte integrante dell’azienda e vivono la stessa sentendola propria".