Stacks aumenta dell'11% mentre gli analisti scommettono sul nuovo token 99Bitcoins

Gli investitori in criptovalute sono in fermento dopo che Stacks (STX) è balzato dell'11% in 24 ore, per poi ritracciare.

Questa impennata arriva dopo che Stacks ha annunciato una partnership molto importante che ha il potenziale per migliorare notevolmente la sicurezza della rete.

Nel frattempo, un nuovo protagonista sta facendo parlare di sé: 99Bitcoins (99BTC), che sta riscuotendo successo dopo aver ricevuto il sostegno di due importanti analisti di criptovalute.

STX sale sopra 1,60$ con enormi volumi di trading spot

Stacks negli ultimi giorni è arrivato fino a 1,66 dollari. Questa ripresa ha spinto STX in cima alla lista dei titoli in crescita di CoinMarketCap, catturando l'attenzione di trader e investitori.

Anche i volumi spot di STX sono aumentati vertiginosamente del 130%, raggiungendo i 170 milioni di dollari. Questo è un chiaro segnale del crescente interesse speculativo verso il token.

Ma cosa sta alimentando questa improvvisa ascesa?

La risposta si trova in un annuncio recente che ha suscitato l'interesse della community delle criptovalute: un'importante partnership con Hypernative, piattaforma leader nel rilevamento e nella risposta alle minacce in tempo reale.

Questa collaborazione mira a rafforzare la sicurezza nell'intero ecosistema Stacks, dal protocollo principale ai progetti basati su di esso. La collaborazione tra Stacks e Hypernative non avrebbe potuto arrivare in un momento migliore.

Con il primo che si prepara al lancio di Nakamoto nel 2024, che promette velocità maggiori e transazioni più sicure, questa mossa strategica ha aumentato la fiducia tra gli investitori.

Che cos’è Stacks e perché tutto questo clamore?

Quindi, cos'è Stacks? Stacks è una sorta di ponte tra Bitcoin e il mondo degli smart contract. Immagina Bitcoin come un caveau sicuro e Stacks come la chiave che ne sblocca il potenziale.

Ecco come funziona: sebbene Bitcoin sia un’eccezionale riserva di valore, non è progettato per transazioni complesse o dApp.

Ed è qui che entra in gioco Stacks.

Si tratta di una blockchain separata in grado di comunicare con Bitcoin, consentendo agli sviluppatori di creare smart contract e dApp che sfruttano l'enorme rete di Bitcoin. Offre agli investitori e agli sviluppatori il meglio di entrambi i mondi.

Con Stacks, gli sviluppatori potrebbero creare un'app DeFi che utilizza BTC come garanzia, oppure un mercato NFT supportato dalla reputazione di Bitcoin. Sta aprendo un nuovo terreno di gioco per gli sviluppatori, pur mantenendo le sue radici nell'ecosistema Bitcoin.

Il token STX nativo è il cuore della blockchain Stacks. Viene utilizzato per pagare le transazioni, eseguire smart contract e partecipare alla governance della rete. I possessori di STX possono anche "accumulare" i propri token, bloccandoli per guadagnare ricompense in Bitcoin. Questa caratteristica unica lega Stacks ancora più strettamente alla rete Bitcoin.

Il token 99Bitcoins diventa virale mentre il progetto Learn-to-Earn raggiunge $2,3

Ma non è solo Stacks ad avere buone prestazioni questa settimana.

Anche il nuovo progetto Learn-to-Earn 99Bitcoins Token sta attirando l'attenzione, avendo appena superato la soglia dei 2,3 milioni di dollari nella sua fase di prevendita.

Durante questa prevendita, i primi investitori potranno acquistare 99BTC, il token nativo del progetto, per soli $ 0,00113. Tuttavia, quel prezzo durerà solo per altri quattro giorni.

Grazie alla configurazione della prevendita basata su più fasi, il prezzo di 99BTC aumenta nel tempo, incoraggiando gli investitori ad entrare in anticipo. Questo è uno dei fattori chiave alla base del successo iniziale del token di 99Bitcoins.

La cosa più importante è che 99Bitcoins offrirà agli investitori in criptovalute la possibilità di guadagnare premi semplicemente imparando argomenti del Web3.

Come descritto nel whitepaper del progetto, gli investitori che completano quiz, tutorial e corsi guadagneranno token 99BTC che possono quindi essere investiti, con rendimenti stimati pari al 704% annuo.

Non sorprende che questa configurazione con doppio guadagno abbia catturato l'attenzione di alcuni dei più importanti nomi del settore delle criptovalute.

Crypto Gains, un analista con un canale YouTube che vanta 135.000 iscritti, ha recentemente pubblicato un video su 99Bitcoins Token, ipotizzando che il prezzo di 99BTC avrebbe potuto aumentare dopo la quotazione.

E l'approvazione di Crypto Gains è stata sostenuta dal collega analista Michael Wrubel, che ha anche recensito 99BTC in un video su YouTube. Questi due riconoscimenti hanno aumentato l'entusiasmo attorno al progetto.