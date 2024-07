Sanremo: al calo del turismo si sovrappone quello del commercio, al mercato meno 20% rispetto al 2023

Se, da un lato, il calo del turismo in questa estate 2024 è purtroppo assodato rispetto allo scorso anno (i dati ufficiali di maggio e giugno devono ancora essere divulgati), dall’altro c’è la conferma del commercio sanremese.

“La stagione non è buona – sottolineano in molti – e anche il calo visto in occasione della prima giornata dei saldi ne è la conferma”. Anche al Mercato Annonario e per gli ambulanti del martedì e sabato la discesa degli affari è piuttosto evidente, attestandosi su un meno 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Per il mercato la presenza del cantiere per il parcheggio ma anche la ‘separazione’ che ha portato molti banchi sul lungomare Calvino, ha creato non pochi problemi. Proprio gli ambulanti che si trovano dietro la ex stazione lamentano i cali più elevati.

“Non è certo un buon periodo – ci ha detto il presidente di Confesercenti Mimmo Alessi – perché, dopo il Covid, siamo alle prese con il cantiere del parcheggio. Anche se siamo consapevoli che ci garantirà importanti benefici in futuro, adesso la situazione per molti è pesante”.