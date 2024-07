Successo per la presentazione del libro "L'erbario di Libereso" al museo della Lavanda di Carpasio, con la presenza della figlia Tanya Guglielmi e del giornalista Claudio Porchia.

L'inaugurazione della mostra "La magia delle piccole cose" al Museo della lavanda ha richiamato un numeroso pubblico interessato a scoprire il mondo creativo del giardiniere anarchico. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 31 agosto e include disegni originali inediti esposti per la prima volta, oltre a quelli contenuti nel libro. Il successo della giornata è stato completato anche dalla presentazione del libro "L'Erbario di Libereso", curato da Claudio Porchia, con la presenza della figlia Tanya Guglielmi.

Il libro, ristampato dalla casa editrice della Rete Semi Rurali, presenta una selezione degli acquerelli e degli appunti di Libereso Guglielmi, un grande esperto delle piante e sostenitore di uno stile di vita libero e responsabile a contatto con la natura.

Al termine dell'evento, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di partecipare a una degustazione speciale con fiori eduli forniti dalle aziende Raverabio e Tastee.it, offrendo un'esperienza sensoriale unica e indimenticabile. Dall'assaggio di fiori freschi di Begonia e Nasturzio, alla degustazione di prodotti originali come il pesto di Nasturzio e il ketchup di Begonia, per concludere con un brindisi con succo di Rosa e di Begonia da gustare da soli o in abbinamento con le bollicine.

“Invitiamo il pubblico a non perdere questa straordinaria occasione di scoprire l'affascinante mondo della lavanda e della creatività di Libereso Guglielmi- dichiara Sophie Lucet - Il Museo della lavanda di Carpasio vi aspetta all'insegna della natura, dell'arte e del gusto”