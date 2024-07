Riva Ligure: spettacolo del Mago Maninò con i suoi straordinari numeri in piazza Matteotti

Mago Maninò sarà protagonista, con i suoi straordinari numeri, lunedì 15, sera, alle 21.15, in piazza Matteotti a Riva Ligure. Maninó farà sparire e ricomparire oggetti o li trasformerà. Fra gli altri anche un momento che contribuì a rendere celeberrimo Houdini. L'assistente Aurora verrà poi fatta in tre pezzi. Fra gli altri interventi spettacolari, un paio che in Italia eseguiva il solo Silvan ma che ora esegue anche lui. Stupefacenti pure le performance di mentalismo.



Il prestigiatore, inoltre, trasformerà in maghetti, se saranno presenti, anche alcuni bambini che chiamerà sul palco a collaborare con lui. Maninò, piemontese, ha lavorato molto, oltre che in Italia, in paesi stranieri.