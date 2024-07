Festival di Sanremo 2025: ieri il primo contatto con la Rai per il neo Sindaco Alessandro Mager

Primo contatto per il neo sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, con la Rai in chiave Festival. Nessun incontro al vertice, almeno per ora, ma una semplice telefonata di cortesia con il direttore dell’intrattenimento in ‘Prime Time’ dell’ente di Stato, Marcello Ciannamea.

“Una telefonata cordiale e solo per conoscerci – ha confermato il primo cittadino matuziano – ma non abbiamo parlato di convenzione (scadrà non prima del prossimo anno) e tanto meno di progetti per l’edizione 2025, targata Carlo Conti”.

Alessandro Mager, lo ricordiamo, ha mantenuto per sé la delega ai rapporti con la Rai, anche se sta lavorando già dai primi giorni del suo insediamento con l’Assessore al Turismo, Alessandro Sindoni, a preparare una nuova grande edizione della kermesse canora matuziana.

Il direttore del ‘Prime Time’ di viale Mazzini, secondo fonti ben informate, dopo aver saputo dell’insediamento di Mager, ha personalmente chiamato palazzo Bellevue per un incontro telefonico. Un momento per conoscere il nuovo sindaco e, perché no, preparare un vero e proprio ‘tavolo di confronto’ nei prossimi mesi, per allestire il Festival 2025.

Con il mese di agosto, anche se le voci romane parlano di un Carlo Conti al lavoro per allestire la rassegna del prossimo anno (c’è anche da pensare ad Area Sanremo e Sanremo Giovani), tutto si ferma. E’ presumibile che, comunque, a settembre ci possa già essere una prima riunione (magari a Roma) con il neo sindaco e l’assessore al turismo impegnati per trattare con la Rai. D’altro canto a Sanremo è sempre… Festival!