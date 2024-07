SENEC: soluzioni di accumulo e di gestione dell'energia rinnovabile

SENEC offre una gamma completa di soluzioni all’avanguardia: tra queste spiccano il sistema di accumulo fotovoltaico SENEC.Home, progettato per garantire fino al 90% di autosufficienza energetica nelle abitazioni, e i pannelli fotovoltaici bifacciali monocristallini SENEC.Solar, che ottimizzano la produzione di energia pulita anche in condizioni di scarso irraggiamento.

Inoltre, SENEC propone le wallbox domestiche per la ricarica dei veicoli elettrici. Queste stazioni di ricarica sono caratterizzate da un design compatto e funzionalità avanzate e offrono flessibilità e facilità di installazione. Sono adatte sia per ambienti interni che esterni.

Dal 2017, l’azienda è presente fisicamente in Italia con la filiale SENEC Italia. Le sedi di Milano e Bari ospitano un team di professionisti che supporta la clientela in ogni fase dell’acquisto ed è sempre disponibile per fornire suggerimenti utili e consulenze personalizzate.

Nel 2018, SENEC è stata acquisita da EnBW, Energie Baden-Württemberg AG, uno dei maggiori fornitori di energia tedeschi. Ciò ha permesso all’impresa di migliorare ulteriormente i suoi servizi e di consolidare la sua presenza internazionale.

Il suo punto di forza è il fatto che mantiene elevati standard di qualità e sicurezza, superando costantemente le aspettative dei clienti. Ne sono una testimonianza le certificazioni ottenute nel corso del tempo, tra cui la UNI EN ISO 9001:2015 per la qualità dei prodotti, la UNI EN ISO 14001:2015 per la tutela ambientale e la UNI EN ISO 45001:2018 per la salute dei dipendenti e la sicurezza sul lavoro.

Il desiderio di SENEC è quello di promuovere un uso consapevole e responsabile delle risorse. Ci riesce anche con il sostegno a numerose iniziative e collaborazioni con enti autorevoli nei settori dello sport e della ricerca.

Le soluzioni dell'azienda sono pensate per ridurre i costi sulla bolletta elettrica, massimizzare l'autonomia energetica e sostenere la transizione verso un futuro green. SENEC continua a innovare i suoi servizi e a collaborare con partner strategici per offrire soluzioni affidabili e di qualità eccellente.

Per maggiori informazioni sui sistemi di accumulo fotovoltaico e di gestione dell'energia offerti da questa realtà di successo, e per richiedere un preventivo, visitare il sito ufficiale all'indirizzo https://senec.com/it.