Sanremo: proroga tecnica per l'affidamento dei campetti 'Grammatica' e per il campo ippico

Il Comune di Sanremo, con due determine dirigenziali, ha prolungato l’affidamento di altrettanti impianti sportivi storici della città dei fiori. Si tratta dei campetti ‘Grammatica’ e del campo ippico del Solaro.

Per quanto riguarda il campo a 8 sopra lo stadio ‘Comunale’ di corso Mazzini ha deciso per una proroga tecnica, fino al 31 agosto prossimo, alla società sportiva Virtus Sanremo, per terminare le attività in corso per l’anno sportivo. Oltre al campo, la gestione prevede anche una tribuna e gli spogliatoi con deposito e servizi.

Dopo un sopralluogo con la ditta Siram, è stato stabilito che l’impianto di illuminazione del campo e di riscaldamento degli spogliatoi saranno a carico della stessa. Ora l’Amministrazione comunale effettuerà una indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per l’affidamento della gestione economica per 5 anni.

Per quanto riguarda il campo del Solaro, che è in gestione alla ‘Società Ippica Sanremo’, per consentire gli investimenti necessari per la riqualificazione dell’impianto, è intenzione dell’Amministrazione Comunale affidarne la gestione tramite un contratto di partenariato pubblico privato. Per ora, però, è stato deciso di disporre la proroga tecnica fino al 2 luglio 2025 alla stessa società sportiva.