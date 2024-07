Bordighera, rifacimento della segnaletica orizzontale: al via gli interventi (Foto)

Sono iniziati gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale a Bordighera. Lo annuncia il sindaco Vittorio Ingenito.

"Per la sicurezza pedonale e veicolare, in questi giorni è al lavoro il cantiere mobile per il rifacimento della segnaletica orizzontale" - fa sapere il primo cittadino.

Per garantire la sicurezza pedonale e veicolare in varie zone della citta è in corso il ritinteggiamento delle strisce pedonali, delle corsie di canalizzazione o preselezione, delle corsie di marcia e dei parcheggi.