Ventimiglia, Nesci e Leuzzi (Pd): "La maggioranza Di Muro abbandona anche la sicurezza dei cittadini"

"Sono mesi che come gruppo Consiliare del Partito Democratico insistiamo attraverso lo strumento delle interrogazioni sulla sicurezza di alcune zone della città. In modo particolare sul Quartiere di San Secondo e sulla frazione di Torri, addirittura sulla messa in sicurezza del ponte di Torri l'Amministrazione ci ha risposto dopo 10 mesi e nella risposta non si riesce a comprendere nemmeno se hanno chiaro a cosa si faceva riferimento nell'interrogazione". Così in una nota i consiglieri di minoranza del Pd, Vera Nesci e Alessandro Leuzzi.

"Ad occhio nudo addirittura le condizioni del ponte oggi sembrano peggiorate rispetto al tempo della segnalazione, chiosano i consiglieri comunali. Per il quartiere di San Secondo siamo mesi che battiamo sulla messa in sicurezza di via San Secondo appunto, e delle vie limitrofe ( Via Maule - Via Bandette), nella risposta ricevuta si fa riferimento ad una delibera di giunta del 2021 che prevede la messa in sicurezza ( Amministrazione dello stesso colore politico, ma con Sindaco Scullino) , ma ad oggi non si muove foglia in quel senso. Via San Secondo diventa sempre più pericolosa soprattutto per pedoni e mezzi a due ruote.

"Le radici di alcuni pini stanno devastando marciapiede e carreggiata, evidenziano Nesci e Leuzzi, nei giorni di pioggia l'acqua non è convogliata e pertanto finisce in mezzo alla strada portando anche detriti pericolosi".

"Abbiamo ancora nitidi nella mente i proclami su San Secondo e sulle frazioni del Sindaco Di Muro in campagna elettorale anche grazie alla famosa 'filiera, concludono, con Imperia , Genova e Roma. Purtroppo il tempo perso non è recuperabile, ma la sicurezza dei cittadini passa anche per infrastrutture utili e sicure, anche se a quanto pare, questo concetto non è nelle corde di questa Amministrazione".