Regione: incontro del presidente Piana con il campione italiano di mountain bike Matteo Siffredi

Il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana e l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro hanno ricevuto questa mattina Matteo Siffredi, fresco vincitore della medaglia d’oro nella staffetta mista agli Europei di mountain bike in Romania. L’atleta ligure, già campione italiano Cross Country nel 2019 e nel 2020, è salito sul gradino più alto del podio insieme ai compagni di squadra Simone Avondetto, Mattia Stenico, Chiara Teocchi, Giada Martinoli e Valentina Corvi.



"La Liguria si conferma terra di grandi sportivi: con 23 liguri convocati alle Olimpiadi di Parigi, primato italiano per rapporto atleti/abitanti, la tradizione sportiva della regione viene ulteriormente celebrata dai successi di Matteo, orgoglio ligure e italiano nel mondo. A lui un grande in bocca al lupo per i prossimi traguardi, con l'augurio di continuare a portare alto il nome della nostra terra in un biennio simbolico come quello di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 e di Liguria Regione Europea dello Sport 2025". Queste le parole del presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana e dell'assessore allo Sport Simona Ferro.