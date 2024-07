Martedì 23 luglio cena spettacolo all'Osteria Martini di Pigna

Un'occasione unica all'Osteria Martini di Pigna, martedì 23 luglio con inizio alle ore 20.0, quando il gusto e la musica si uniranno per un evento speciale.

Durante la cena, un menù di quattro portate sapientemente preparato dallo chef Federico Lanteri, sarà accompagnato da spettacoli musicali unici, interpretati dal gruppo Quartet composto da talentuosi artisti provenienti dai teatri più prestigiosi d'Italia. Si potrà godere di una serata indimenticabile, cenando e ascoltando i brani più famosi tratti da musical celebri come Les Miserables, La fabbrica di cioccolato, Notre Dame de Paris e molti altri.

A tavola il viaggio sensoriale inizierà con un antipasto di fagioli di Pigna con spuma di pecorino, abbinato ai classici Barbajuai e la Panissa con crema di cipolla. A seguire una lasagnetta al pesto con verdure di stagione e come piatto principale un Cappon Magro con Gamberi di San Remo. Tutte le verdure sono locali dell’azienda agricola Il Torrione ed ogni portata sarà abbinata ai vini della cantina Grillo di Isolabona. Per concludere la serata in dolcezza, il tutto sarà coronato da una zuppetta di frutta fresca con i prodotti esotici a km zero dell’azienda Fazio di Ventimiglia.

L'atmosfera incantevole dell'Osteria Martini, unita alla maestria culinaria dello chef e alle performance musicali dei Quartet, renderà questa serata un'esperienza indimenticabile.

Il costo a persona per questa cena spettacolo è fissato in 70 euro a persona, incluso vino e bevande.

Il numero di posti è limitato, quindi consigliamo di affrettarvi a prenotare per non perdere questa straordinaria serata.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare l'Osteria Martini telefono +39 349 638 1330

L’Osteria Martini si trova a Pigna in Piazza Castello 10