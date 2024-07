Bordighera: l’appuntato scelto dei Carabinieri Enzo Guardiani lascia il servizio attivo

Questa mattina, negli uffici della Caserma ‘Somaschini’ di Imperia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Imperia Colonnello Marco Morganti, ha salutato l’Appuntato Scelto Enzo Guardiani che tra qualche giorno lascerà il servizio attivo.

L’Appuntato, cinquantasei anni originario di Sanremo, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1987 e, terminato il corso alla scuola di Campobasso, è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Marchirolo (Varese) dove ha avuto modo di dimostrare le competenze acquisite, grazie alle quali è stato aggregato, nei periodi più impegnativi, presso Comandi Stazione di significativo impegno operativo tra i quali quelli di Varese, Pino Lago Maggiore e Como, nonché presso i posti di frontiera di Fornasette e Cremenaga, entrambi in provincia di Varese.

Nel 1993 è stato trasferito alla Stazione Carabinieri di Borgomaro rimanendovi sino al 1995, periodo in cui, grazie alle sue qualità, ha saputo farsi apprezzare dai superiori e dalla popolazione locale.

Nel 1995 è stato destinato alla Stazione di Bordighera presso la quale ha prestato servizio sino al 2003, anno in cui è entrato a far parte dello staff del superiore Comando di Compagnia, ricoprendo il delicato incarico con elevata professionalità sino al collocamento in congedo, divenendo punto di riferimento di colleghi e superiori.

Durante il saluto, il Colonnello Marco Morganti ha colto l’occasione per ringraziare il militare per l’alto spirito di sacrificio e il senso di responsabilità dimostrato nel corso dell’encomiabile e lunga carriera, nonché per il servizio reso alla Repubblica, all’Arma dei Carabinieri e soprattutto alla comunità.