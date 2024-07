Sanremo: applausi a scena aperta per Tony Hadley, ieri la Sinfonica ha aperto la stagione all'Alfano (Foto e Video)

650 spettatori per un ‘sold out’ che conferma la magia dell’auditorium ‘Franco Alfano’, da alcuni anni tornato a proporre serate di grande musica, grazie all’organizzazione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Ieri ha contribuito anche un nome straordinario della musica, quel Tony Hadley, ex frontman degli ‘Spandau Ballet’ che, negli anni ’80, hanno fatto grande musica ed hanno anche combattuto la ‘guerra’ tra due band, dividendo tanti giovani con i sostenitori dei Duran Duran.

Un concerto che ha spaziato tra diverse cover e, ovviamente, i grandi classici degli anni ’80 come ‘Only when you live’, ‘True’ e ‘I’ll fly for you’. Un’ora e mezza di spettacolo volate via in un batter d’occhio, tra gli applausi a scena aperta del pubblico, assorto dalle note della Sinfonica diretta da Piero Romano e dalla voce di Tony Hadley.

Quella di ieri è stata una serata che ha aperto la stagione della Sinfonica e che ha visto, tra gli altri, anche la presenza del Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, e del suo collega di Taggia, Mario Conio. Pochi minuti prima del concerto c’è stato anche il momento per un saluto del primo cittadino, anche lui fan del cantante, compresa la classica foto ricordo.

Poi via alla musica sul palco che, come sempre visto dalla platea si offre davanti al mare, in una serata che preannuncia una serie di successi per la stagione della Sinfonica.

(Foto di Erika Bonazinga)