3 Eventi Gratuiti all’Over Senior Residence Sanremo per tutti gli Over 65!

L’Over Senior Residence Sanremo, situato nella splendida cornice di Portosole, è il luogo ideale per vivere la terza età al massimo delle sue potenzialità.

Ogni giorno c’è un'ampia gamma di attività pensate per il benessere, il divertimento e la socializzazione, per coltivare le amicizie di sempre e trovarne anche di nuove.

Per tutta l’estate, l’Over Senior Residence Sanremo si apre al territorio con una serie di eventi gratuiti pensati per coinvolgere la comunità locale e offrire momenti di svago e condivisione a tutti gli Over 65!

Ecco tre eventi speciali, tutti gratuiti, pensati per gli Over 65 che vogliono arricchire la propria giornata e vivere momenti di gioia e serenità. Scopriamo insieme le attività:

Saluto al Sole – Ogni lunedì dalle 10

Inizia la settimana con energia e serenità partecipando alla sessione di yoga all'aperto ogni lunedì alle ore 10:00. Il "Saluto al Sole" è una pratica yoga che combina esercizi di respirazione, allungamenti e meditazione, perfetta per mantenere corpo e mente in equilibrio. Questa attività non solo migliora la flessibilità e la forza muscolare, ma aiuta anche a ridurre lo stress e a favorire una sensazione di benessere generale. Che tu sia un esperto di yoga o un principiante, questa sessione è adatta a tutti, anche agli over, ed offre un modo rilassante per iniziare la settimana con il piede giusto.

Happy Hour - Ogni mercoledì alle ore 16:00

Ogni mercoledì alle ore 16:00, l’Over Senior Residence Sanremo ti invita a rilassarti e socializzare durante l’"Happy Hour" in terrazza. Questo evento settimanale è il momento perfetto per goderti un aperitivo accompagnato da buona musica ed in ottima compagnia, il tutto con una vista mozzafiato sul porto di Sanremo. Questo momento è l'occasione ideale per fare nuove amicizie, condividere risate, storie e trascorrere un pomeriggio insieme. L'ambiente accogliente e la compagnia vivace rendono questo evento un appuntamento imperdibile nella tua settimana.

Party a Tema Sotto la Luna - Ogni venerdì alle ore 21:00

Vivi serate indimenticabili con le feste a tema all’Over Senior Residence di Sanremo! Ogni settimana, un evento speciale e divertente pensato per chi ha più di 65 anni, dove ogni dettaglio è curato per creare un'atmosfera magica e divertente. Musica, balli e intrattenimento per tutti i gusti trasformano queste serate in esperienze uniche.

Che si tratti di una festa anni '60, una serata di balli latino-americani o una notte di karaoke, i party a tema dell’Over Senior Residence Sanremo sono l'occasione giusta per vivere momenti speciali in compagnia e per fare nuove amicizie anche dopo i 65 anni.

Non perdere l'opportunità di vivere ogni settimana 3 momenti speciali in compagnia. Chiama il numero 0184 1952505 o recati presso l’Over Senior Residence Sanremo in via Anselmi n.3 a Sanremo.