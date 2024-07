Ventimiglia, due ragazzi di 20 e 21 anni evadono dai domiciliari: arrestati dai carabinieri

Due ragazzi di 20 e 21 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Ventimiglia per essersi allontanati dalle proprie abitazioni, dove erano ristretti in regime di arresti domiciliari. I fatti risalgono allo scorso 2 luglio, quando da un controllo di routine si è scoperto che i due erano sul litorale di Bordighera a prendere il sole, anziché nei propri domicili.

Facciamo un passo indietro. Una volta accertata l'assenza del giovane di 20 anni, in tutta la provincia ha avuto inizio una serrata attività di ricerca del ragazzo, che peraltro già una sera di giugno era evaso dagli arresti domiciliari per andare a festeggiare il compleanno al Casinò di Sanremo insieme ad un gruppo di amici. Nel mentre è arrivata la notizia che un altro giovanissimo, sempre residente a Ventimiglia, aveva manomesso il braccialetto elettronico per allontanarsi anche lui dalla propria abitazione.

Le tempestive indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia e il monitoraggio del territorio da parte degli equipaggi impegnati nei servizi di controllo in tutta la provincia di Imperia hanno consentito la rapida individuazione e l’arresto dei due ragazzi: entrambi stavano prendendo il sole sugli scogli lungo il litorale di Bordighera.

Portati in caserma, dopo le formalità di rito, i due ragazzi sono stati associati alla casa circondariale di Sanremo dove adesso si trovano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dovendo rispondere entrambi del reato di evasione.