Ventimiglia, intervento in via della Pace. Di Muro: "Proseguono spediti i lavori di consolidamento" (Foto)

Proseguono velocemente i lavori pubblici in via della Pace, strada di collegamento per Grimaldi Superiore, frazione di Ventimiglia. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

Un intervento reso possibile grazie a un contributo di Regione Liguria. "Proseguono spediti i lavori di consolidamento di via della Pace a Grimaldi, franata nel lontano 2019, con le opere di palificazione" - fa sapere il primo cittadino.

I lavori sono stati assegnati alla ditta Geo Tecna srl di Finale Ligure. "A chi continua a sostenere che tutte le opere siano ferme rispondiamo con i fatti: ancora una volta abbiamo rimediato a ritardi incomprensibili ed errori di altri, che oggi polemizzano ma quando hanno amministrato evidentemente avevano altro a cui pensare" - sottolinea il sindaco Di Muro.