Sanremo: scelti dalla Famija Sanremasca i due Consoli del Mare, sono Stefano Puppo e Giuseppe Magliocchetti

Anche quest’anno, nel giorno dell’Assunta il 15 agosto, si rinnoverà la classica tradizione dell’investitura dei Consoli del Mare. Come sempre è prevista la formazione del corteo con le associazioni d’arma e di volontariato, insieme alla Famija Sanremasca e gli stessi Consoli.

Quindi, alle 10.30 al Santuario della Madonna della Costa, è prevista l’investitura vera e propria e, alle 11, la Santa Messa officiata dal Vescovo della Diocesi, Mons. Antonio Suetta. C’è sempre grande curiosità sulla scelta dei due Consoli che, quest’anno, sono Stefano Puppo e Giuseppe Magliocchetti.

Stefano Puppo è nato a Sanremo il 5 giugno 1955, si è laureato con lode nel 1979 in Ingegneria Idraulica all'Università di Genova. E’ libero professionista specializzato in opere marittime ed idrauliche e membro del Comitato tecnico idraulico di Bacino dell'Amministrazione Provinciale di Imperia. È stato professore a contratto del corso di laurea ‘Idraulica e Costruzioni Marittime’ del Politecnico di Torino, sede di Mondovì. E’ socio e collaboratore dell'osservatorio ‘Pelagos’ di Sanremo. Ha progettato il porto di San Lorenzo al Mare e di Ventimiglia oltre a interventi di protezione costiera, di ripascimento e di salvaguardia delle praterie di posidonia a Sanremo e in molte località marine italiane. Da quest'anno fa anche parte del direttivo della Canottieri.

Giuseppe Magliocchetti è nato a Sanremo il 10 luglio 1956, ha frequentato gli Istituti Tecnici Nautici di Imperia e Camogli, conseguendo il titolo di Comandante di lungo corso. Nel 1979 fonda Sanremomare che si occupa di attività nautico-veliche. È mediatore marittimo, perito navale del Tribunale di Imperia. Ha progettato imbarcazioni veliche mini-tonner dai nomi originali che hanno vinto innumerevoli regate in campo nazionale e internazionale. Primo classificato nella regata della Giraglia con Moro di Venezia nel 1982, primo classificato al Campionato Mondiale Miniton del 1984 e al Campionato Italiano Miniton del 1990.