Da Bogotà a Genova passando per Sanremo, prosegue il viaggio di Daniel Devia sulle orme degli antenati (Foto e video)

Da Bogotà a Genova passando per Sanremo. Il viaggio alla ricerca delle proprie origini di Daniel Hernando Devia Torres, 59enne colombiano, accompagnato da sua moglie, Silvia Gutiérrez Vivía, prosegue a gonfie vele. La coppia, partita dalla Colombia, è atterrata a Genova per conoscere le origini del quadrisavolo Dioniso, il quale partì 194 anni fa, nel 1830, per cercare fortuna in Sud America, e adesso sta attraversando tutta la Liguria.

I due coniugi hanno iniziato a mettersi sulle tracce del proprio antenato in autonomia, finché non hanno incontrato lungo il proprio percorso il progetto Italea, cioè il programma di promozione del turismo delle radici lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: attraverso una fitta rete di professionisti presenti in tutta Italia, l’iniziativa punta a fornire servizi turistici ad hoc a chi vuole mettersi in viaggio alla riscoperta delle proprie origini, con itinerari personalizzati, laboratori e iniziative pensate su misura.

"Daniel ci ha contattato due mesi fa", spiega Chiara Parodi di Italea. "Subito dopo abbiamo fatto diverse videochiamate per capire bene la sua storia e poi siamo partiti. Domenica è arrivato a Genova, mentre oggi abbiamo visitato Sanremo, e quindi l'Ariston e tutti suoi punti più caratteristici. Questa sera andremo a Lucinasco, paese di origine della famiglia di Daniel. Staremo lì due giorni e non mancheranno le sorprese". I coniugi colombiani, infatti, non sono a conoscenza dei dettagli del loro itinerario, ma si lasceranno guidare fino al termine dell’esperienza, prevista il 12 luglio, dal personale incaricato di accompagnarli e di vegliare su di loro.