Avedisco, premio alla carriera per la sanremese Sandra Frattarola

Nella Vendita Diretta - settore meritocratico per eccellenza, sempre al passo con i tempi grazie ad un modello di business che sa evolversi rispondendo positivamente ai cambiamenti - dedizione, impegno e passione sono il mix di ingredienti chiave per il successo. Sandra Frattarola, brillante professionista di Sanremo, durante la 28ª edizione del Premio Nazionale AVEDISCO, svoltasi a Parma, è stata premiata per gli importanti traguardi e successi ottenuti negli anni con l’Azienda Xenia.

L’evento, presentato da Giorgio Mastrota, si è tenuto presso il lussuoso Starhotels du Parc. AVEDISCO – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori – che si occupa anche di sostenere e tutelare la figura dell’Incaricato, ha premiato i migliori Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate. Si tratta della prima Associazione di categoria che in Italia rappresenta le più importanti Aziende che utilizzano la Vendita Diretta a domicilio per la distribuzione di prodotti e servizi.

Sandra è stata premiata per i risultati ottenuti con l’azienda Xenia - Azienda che distribuisce al grande pubblico una vasta gamma di prodotti di altissima qualità nel settore del benessere, della bellezza e della performance – perché rappresenta l’essenza di uno degli aspetti fondamentali del Network Marketing: l’innamoramento per il proprio prodotto. Con un fatturato di oltre 3 miliardi, più di 600 mila Incaricati di cui la percentuale femminile del 73%, la Vendita Diretta ha confermato la sua forza anche nel 2023, risultando un Settore molto apprezzato dagli italiani, sia in termini di opportunità di lavoro sia come stile di consumo.