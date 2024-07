Sanremo: il Gruppo Unoenergy annuncia i dati del Primo Semestre dell’esercizio 2023/2024

Il Gruppo Unoenergy, uno dei primi operatori a capitale interamente privato nel mercato libero del gas naturale, dell’energia elettrica e dei servizi di efficientamento e risparmio energetico, annuncia i dati consuntivi del primo semestre dell’esercizio 2023/2024 (1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024): risultati molto positivi e in crescita rispetto al primo semestre 2022/2023 e che confermano una struttura finanziaria equilibrata e un solido modello di business.

Fabio De Martini, AD di Unoenergy ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti degli ottimi risultati conseguiti nel primo semestre che riflettono la solidità del Gruppo e il miglioramento della struttura finanziaria. Il Gruppo, grazie a questi risultati economici e finanziari, è sempre più focalizzato sulla transizione energetica e sta pianificando e realizzando significativi investimenti in questo ambito”.

Il fatturato consolidato del primo semestre è stato di 742 milioni di Euro, con una riduzione del 10% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente riconducibile principalmente a una riduzione del prezzo del gas e dell’energia elettrica, parzialmente compensato dall’aumento dei volumi di vendita e dall’incremento di fatturato del settore dei Servizi di Efficientamento Energetico e degli altri servizi.

Il Gruppo nel primo semestre 2023/2024 ha registrato un significativo incremento del Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a 72,3 milioni di Euro, +102% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale risultato conferma la bontà del modello commerciale della società che ha permesso di conseguire importanti risultati per tutte le attività del Gruppo.

Con un portafoglio clienti in crescita a 462,3 mila utenze fornite (+17,0%), si registrano vendite di gas naturale per Mmc 399,6 (+10,9%) e vendite di Energia Elettrica per GWh 711,6 (+5,5%).

La posizione finanziaria netta del Gruppo Unoenergy al 31 marzo 2024 (PFN) risulta positiva (disponibilità di cassa) per 80 milioni di Euro, in considerevole miglioramento rispetto al 30 settembre 2023 dove risultava negativa per Euro 36,9 milioni, che testimonia come le azioni intraprese nel corso degli ultimi esercizi abbiano permesso, non solo di superare il periodo caratterizzato da uno shock del mercato energetico, ma soprattutto di attuare una strategia di sostenibilità finanziaria a medio/lungo termine.

Nel corso del semestre la Cerved Rating Agency ha migliorato il rating pubblico da A.3.1 a A2.2 del Gruppo Unoenergy, a seguito dell’analisi dei risultati dell’esercizio 2022/2023. Il miglioramento del rating classifica Unoenergy come azienda solida, con una elevata capacità di far fronte agli impegni finanziari e con un rischio credito molto basso, a conferma del lavoro e dell’impegno sostenuto dal Gruppo per garantire affidabilità e trasparenza a clienti, fornitori e istituti di credito.​​​​​​​

In continuità con il percorso di transizione energetica intrapreso già nel corso degli ultimi anni, il Gruppo ha costituito la newco Unoenergy Solar Power S.r.l. al fine di sviluppare e realizzare impianti per la produzione di energia fotovoltaica.

Per rafforzare la posizione del Gruppo nel mercato della mobilità elettrica, in data 5 giugno 2024, si è conclusa l’acquisizione di DriWe S.r.l., PMI innovativa riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico che offre soluzioni complete dedicate ad aziende e privati per l’auto produzione e gestione di energie rinnovabili, a partire dai sistemi fotovoltaici, fino alle colonnine di ricarica per veicoli elettrici, nel ruolo di fornitore e integratore di tecnologie specialistiche e Charging Point Operator.

Il Gruppo ha proseguito il percorso di rendicontazione delle attività di ESG con la redazione, a titolo volontario, del secondo Bilancio di Sostenibilità. Nel mese di febbraio 2024 la Cerved Rating Agency ha incrementato l’ESGe Score di Unoenergy da 61.3 a 63.0 confermando la fascia BB e indicando come sotto i profili ambientale, sociale e di governance la valutazione sia sopra la media di settore.

L’Amministratore Delegato ha commentato: “Questi risultati raggiunti in ambito ESG testimoniano l’attenzione costante del Gruppo verso la sostenibilità ambientale, sociale e di governance, confermando il suo ruolo come attore responsabile della transizione energetica. E’ un riconoscimento tangibile dell’impegno e delle azioni implementate dal Gruppo nel ridurre l'impatto ambientale, promuovere il benessere sociale e garantire una gestione aziendale etica e trasparente”.

Walter Lagorio, Presidente di Unoenergy ha dichiarato che “gli eccellenti risultati del primo semestre sono stati possibili grazie alla grande squadra di cui il Gruppo Unoenergy è composto”.

A testimonianza dell’apprezzamento del lavoro svolto, il Gruppo, nell’ambito dello sviluppo e benessere dei dipendenti, ha deciso di rinnovare anche per l’anno 2024 l’erogazione del credito welfare.