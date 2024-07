Sanremo: graffiti e degrado nel sottopasso tra via Palazzo e via Escoffier, la segnalazione di un lettore (Foto)

Un nostro lettore, S.B., ci ha scritto per evidenziare lo stato di degrado nel sottopasso tra via Palazzo e via Escoffier:

“Dopo tanto tempo mi sono trovato a transitare nel passaggio pedonale che si trova sotto palazzo Roverizio ed ho trovato uno spettacolo a dir poco penoso. Il posto versa in uno stato di degrado inaccettabile, con muri scrostati e pieni di graffiti. Questo passaggio pedonale, che collega due ‘vie dello shopping’ sanremesi ed è frequentato giornalmente da centinaia di sanremesi e turisti che scelgono la nostra città per passare qualche giorno di vacanza. Di certo non un bel biglietto da visita nel pieno centro della città. Spero che la nuova amministrazione si renda conto che oltre le grandi opere, fondamentali per la crescita della nostra città, è importantissimo portare avanti anche la manutenzione ordinaria e quotidiana, laddove ormai manca da troppi anni. Basterebbe una mano di pittura a costi totalmente accessibili per il comune, per trasformare un posto estremamente degradato e ridargli nuova vita”.