Domenica di grandi occasioni all'evento di Confartigianato 'Arma Summer Shopping' nel centro di Arma di Taggia

Fino a questa sera alle 19 nel centro di Arma di Taggia si svolgerà l'evento "Arma Summer Shopping" organizzato da Confartigianato Imperia in collaborazione al Comune di Taggia. La manifestazione, realizzata in occasione dell'inizio dei saldi, coinvolge ben 27 attività tra commercianti, artigiani e ambulanti residenti. La merceologia proposta tra via Boselli e via Cornice è variegata: si passa dall'agroalimentare all'abbigliamento, dagli accessori al mondo casa, dalla pulizia per la persona alla pulizia dell' auto, senza dimenticare tessuti, dolciumi, giocattoli e libri.