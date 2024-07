Vallebona: domani pomeriggio alla chiesa di San Lorenzo primo concerto d'organo 'Agati'

Domani pomeriggio alle 18, nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo, si terrà il primo dei tre concerti d'organo Agati in programma (gli altri saranno il 4 agosto e il 1° settembre)

Il Maestro Michele Croese, nel repertorio di domani sarà accompagnato dal Maestro Gianni Rivolta con flauto traverso in una raccolta di musiche del compositore Georg Philipp Telemann ‘Der getreue musikmaster’.

Il maestro Rivolta ha partecipato a manifestazioni di livello, collabora con diverse orchestre prestigiose e compositori contemporanei, recentemente ha suonato presso il Carlo Felice di Genova, sia in sede che in tourneè; attualmente insegna flauto dolce e flauto traverso.

Il Maestro Croese, diplomato in pianoforte, organo e composizione organistica, ha tenuto numerosi concerti in qualità sia da solista sia da accompagnatore per varie associazioni sia italiane che estere; è direttore artistico, unisce all'attività musicale la ricerca su letteratura e musica; laureato in lettere, con lode e dignità; da sempre interessato alla didattica strumentale, ha insegnato Storia della Musica presso il conservatorio ‘Paganini’ di Genova; attualmente insegna Al Conservatorio ‘Boito’ di Parma.

L'Organo della Chiesa di Vallebona venne acquistato dai fratelli Agati di Pistoia. Installato nel 1850 come uno dei migliori organi sul mercato.