Speciale Weekend: le nostre migliori proposte su cosa vedere e dove andare in provincia di Imperia

Ascoltare musica jazz e tradizionale, gustando le migliori proposte della gastronomia locale accompagnate da quattro eccellenze vinicole liguri. È quello che propone ‘Vini d’amare’, evento giunto alla 14esima edizione ed ospitato a San Lorenzo al Mare. Nella manifestazione, che inizierà alle 19 di questa sera, si troveranno postazioni dedicate ai singoli vitigni, Vermentino, Pigato, Rossese e Ormeasco, allestite nei punti di pregio del centro storico, dove poter degustare e scoprire le qualità dei vini di numerose cantine del territorio ligure, con Piazza dedicata alla degustazione guidata a cura di AIS sommeliers. Ed ancora un aperitivo con Vermentino spumante brut ‘Bolle di mare’ con abbinamenti culinari lungo il percorso, a cura dello chef Roberto Di Meo che propone entrée finger food reinterpretando le classiche ricette liguri dal coniglio, al pesto, al branda. Trattoria Barbara preparerà un piatto della tradizione ligure e per finire, presso la Porta di Valle San Lorenzo, dolce all’aglio nero di Vessalico presidio slow food e Stroscia di Pietrabruna de.co. con postazione dedicata ai vini e prodotti della Alta Valle Arroscia. Lungo il percorso piazzette con concerti di musica jazz dei ‘Jesuisswing’, flamenca con ‘Los Duendes’, teatro e musica con la Compagnia ‘Teatro dell’Albero’ e l’angolo consultazione oracoli di Garuda. L'entrata è libera con il bicchiere a pagamento, tutti i partecipanti verranno dotati di tracolla, bicchiere e di un ticket che darà diritto alle degustazioni vini e cibi, partenza da Piazza Garibaldi.

Domenica alla Darsena di Arma di Taggia (dalle 22 all’1 di notte), appuntamento imperdibile con la prima delle 4 silent disco organizzate da Regione Liguria in collaborazione con i Comuni ospitanti, per animare ancora di più l’estate nella nostra regione.

La discoteca silenziosa (silent disco in inglese) è un particolare tipo di evento musicale durante il quale i partecipanti ballano ascoltando la musica individualmente attraverso cuffie o auricolari. Le persone senza le cuffie non sentono la musica, dando l'effetto di un’area piena di persone che ballano nel silenzio (anche se spesso non c'è effettivamente silenzio perché le persone cantano). Le cuffie possono essere prenotate a un costo di 0,99 euro, Per ritirarle occorrerà presentarsi al gazebo allestito per l’occasione e depositare una cauzione di 20 euro e un documento di identità in corso di validità, che verranno riposti in busta sigillata. A fine serata la cauzione e il documento di identità verranno riconsegnati ai proprietari, previa consegna delle cuffie e verifica dello stato di integrità delle stesse, sempre presso il gazebo di consegna cuffie. Cliccare questo link per info e prenotazioni

Ritorna questa sera a Ventimiglia la Cena in Bianco Unconventional Dinner edizione 2024 che si svolgerà ai Giardini Pubblici Tommaso Reggio. I Giardini donati da Sir Thomas Hanbury a Ventimiglia, su progetto del grande giardiniere Ludwig Winter, sono un’oasi di verde nel cuore della città, facilmente raggiungibili e con vicinissimo un ampio parcheggio, gratuito nelle ore serali, luogo ideale quindi per la Cena in Bianco quest’anno ispirata ai Figli dei Fiori degli anni 60/70 del secolo scorso. Ritrovo alle ore 20, inizio cena alle 21 termine alle 24. Ovviamente il dress code è total withe e i partecipanti dovranno portare tutto l’occorrente: cibo, bevande, posate, piatti, bicchieri, preferito il materiale biodegradabile e i coltelli dovranno essere con la punta e lama arrotondate. È previsto un premio, una bellissima bicicletta bianca per il tavolo più bello a giudizio di una qualificata giuria. Musica di accompagnamento a cura di Dj Doc Claudio con Gianluca alle percussioni e altre sorprese.

La cena in bianco nasce idealmente in Francia nel 1988 come pic-nic al parco, da un'idea di François Pasquier che nei giardini di Bois de Boulogne s'inventò un Dîner en Blanc, chiedendo ai suoi invitati di vestirsi di bianco in modo da potersi riconoscersi nella vastità del luogo. La partecipazione è gratuita, per info e prenotazioni: 347 2356624.

Un evento di più ampio respiro è ‘Made in Taggia’. Si tratta di una ricca rassegna che offre (tutto gratuitamente) musica, danza, laboratori, body painting, mostre di fotografia e pittura, visite guidate, momenti dedicati ai bambini e un gran finale con il teatro itinerante. L'appuntamento è per domani dalle 17 alle 23, in via Soleri e piazza Cavour a Taggia. Il pomeriggio sono in programma laboratori sia per adulti che per bambini. Negli spazi musicali interverranno Davide Dj Killer, Claudia Murachelli, Mirko Schiappapietre e Federica Chichi. Poi trucca bimbi, body painting, costumi fantasy, acconciature d'arte e danze. Ci saranno anche visite guidate alla Fondazione Ezio Rovera, con oggetti d'arte e dipinti. Alla sera, dalle 21, ecco il teatro itinerante: sei attori, tre uomini e tre donne, impersoneranno ognuno un pittore o una pittrice fra i più celebri di sempre.



‘AperiAcciuga’ è il titolo dell’evento organizzato a Ospedaletti dall’associazione ‘U Descu Spiaretè’. Domani a partire dalle 18 sulla Pista Ciclopedonale, davanti al Municipio, sarà proposto un aperitivo con cartoccio di acciughe e bicchiere di vino a 10 euro. Il tutto accompagnato dalla musica dal vivo dei ‘I Demueluin’ con canzoni inedite e tradizionali in lingua italiana e in dialetto ligure.

Non dimentichiamoci però di altre sagre, che sono le regine del mese di luglio e molto ricercate da residenti e turisti per trascorre un po’ di tempo al fresco accompagnate solitamente da buona musica. Per avere un quadro completo di quelle in programma questo fine settimana consultate la nostra Agenda Manifestazioni.



Spazio ora alla musica. Il Polivalente di Imperia, recentemente ristrutturato, farà da sfondo allo spettacolo ‘All that Musical’, in programma domani, domenica 7 luglio, alle ore 21.30, un viaggio musicale che inizierà con le note di ‘Moulin Rouge’, seguita da ‘Cabaret" e ‘Chicago’. Uno scenografico cambio di luci condurrà il pubblico negli anni Settanta, rievocando ‘La febbre del sabato sera’ e concludendo infine con le atmosfere rock and roll di ‘Grease’. Lo spettacolo è ad accesso libero e gratuito, con la presenza di posti a sedere.

Rimanendo a Imperia, ogni sabato sera, dal 6 luglio al 31 agosto, la Passeggiata degli Innamorati si trasformerà in un vivace palcoscenico musicale grazie all'iniziativa ‘Amore in Musica’. Si parte appunto questa sera alle 21.30, con un duo musicale, che vede la partecipazione di Damiano della Torre, pluristrumentista che ha collaborato con artisti di fama internazionale come Luciano Pavarotti e Joe Cocker.

Con due imperdibili concerti si svolgerà questa sera alle 20.30, presso il mercato coperto di Taggia sul lungo argine, la terza edizione del Travelling Blues Festival. Sul palco due tra le più importanti informazioni di rock and roll e blues circolanti in Italia. Alle 20.30 inizio alla serata con little Til and his Gangbuster seguito dalla Gnola Blues Band di Maurizio Glielmo.

Spostandoci a San Bartolomeo al Mare l’appuntamento è domani sera con Danilo Amerio, il cantautore astigiano dalla voce graffiante e intensa, reduce dal programma ‘The Voice Senior’ di Raiuno. Amerio terrà un concerto gratuito in Piazza Torre Santa Maria all’interno del ‘M&T Festival’. Con lui Olga Kazelko (tastiere e sequenze), Luca Marchesin (chitarre acustiche ed elettriche), Gualtiero Marangoni (basso), Alex Nicoli (batteria), Susy Amerio e Fabrizio Rizzolo (cori) e Simone Lampedone (fonica).



Per i fan di Lucio Battisti, sempre numerosi anche tra i giovani, questa sera a Ceriana i ‘Nuovi Solidi e l'orchestra ‘Note Libere’ offriranno un’indimenticabile serata dedicata ad uno dei cantautori più amati d'Italia.

Passando ad un repertorio più classico, i Giardini Winter di Bordighera ospiteranno questa sera il concerto della ‘OpenOrchestra’ diretta dal M° Marco Reghezza. Il programma proposto prevede un repertorio che spazia nei vari generi della musica dal '700 ad oggi con brani di Albinoni, Massenet, Grieg, Elgar, Reghezza, Brahms, Shostakovic, Puccini, Piazzolla, Bartok, Cebic, Mihovilic, Morricone. Il ricavato della serata sarà utilizzato per la manutenzione del luogo che ospita l'evento.



Un concerto di musica antica farà da cornice questa sera a Ventimiglia, nella sala convegni di Sant'Agostino, alla cerimonia di presentazione del Palio Marinaro 2024, realizzato dall'artista contemporanea Cony Shesson, che sarà protagonista per tutto il periodo dell’Agosto Medievale fino alla consegna temporanea, di lunedì 5 agosto, al vincitore della regata storica, successivamente lo stesso andrà ad arricchire la sala consiliare dove sono custoditi i palii delle passate edizioni.

Per la rassegna operistica ‘Sorrisi lirici a Diano Castello’ – Memorial Enzo Dara, questa sera il Teatro Concordia di Diano Castello ospiterà il concerto ‘Salotto buffo - Le più belle opere buffe tra arie e duetti’ con il soprano Anna Delfino ed il basso Nicholas Tagliatini. Musiche di W.A.Mozart, G.Donizetti e G.Rossini.

Mentre domani in piazza Matteotti a Riva Ligure va in scena la rassegna ‘Antiqua’ dell’Accademia del Ricercare, con il concerto denominato ‘Alessandro Scarlatti: cantate e sonate nella Napoli barocca’. L’ingresso all’evento è gratuito

Per gli amanti delle quattro ruote l‘appuntamento è per oggi a Bajardo con il 'Memorial Jose Littardi', una manifestazione motoristica in cui saranno presenti le auto storiche che tanto hanno reso famoso il Rally di Sanremo. Nell'occasione si potrà anche assistere ad una esibizione sul tracciato bajocco del rally, così caro a chi lo ha vissuto negli anni del mondiale.

Inutile ricordare agli appassionati di shopping che oggi iniziano i saldi estivi in tutta la Liguria. Sicuramente lo sapranno già, ma forse non sono a conoscenza del fatto che i negozi di alcune cittadine rivierasche saranno aperti tutto il giorno anche domani, domenica 7 luglio.

Quest’anno, infatti, oltre ai negozi legati ai grandi marchi e alle ‘catene’ nazionali e internazionali, anche i commercianti storici locali di Sanremo terranno aperti i propri esercizi domenica. Quindi, per chi non potrà approfittare dei saldi nella giornata iniziale, potrà farlo domenica, sia al mattino sia al pomeriggio.

Anche Arma di Taggia dedicherà la giornata di domenica agli acquisti a prezzi scontati con l’evento ‘Arma Summer Shopping – Negozi, Botteghe & Affari’ che troverà spazio nelle centralissime via Boselli (dall’altezza dell’Amplifon e del Bar Pour Parler e fino alla rotonda) e via Cornice (fino al garage di Palazzo Cornice e la pasticceria Freni). Durante la giornata sono inoltre previsti diversi momenti di intrattenimento con il Duo Acustico Pan e Pumata, che allieterà la manifestazione con il suo ricco repertorio.



