A Ventimiglia Napo canta De Andrè: appuntamento il 10 luglio

Quale miglior modo di ricordare i 25 anni dalla scomparsa di uno dei cantautori più amati da tutti noi, se non facendosi guidare dalla magica voce di Alberto “NAPO” Napolitano, considerato ormai dalla critica tra i più credibili interpreti di "Faber". “Bocca di rosa e altri racconti…” si preannuncia come un vero e proprio omaggio in musica che ripercorrerà la carriera dell’artista riproponendo non solo i brani più noti del suo repertorio storico ma anche vere e proprie perle dall’ultimo album-capolavoro “Anime salve”.