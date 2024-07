Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Ventimiglia, intervenuti intorno alle 3.20 del mattino per un principio di incendio in un'abitazione in piazza Vittorio Veneto, ad Apricale.

Fortunatamente non si sono registrati feriti: le fiamme, inoltre, sono state spente dagli abitanti, ma dopo la verifica dei pompieri, la casa è stata dichiarata inagibile.