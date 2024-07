Sanremo, promossi al Conservatorio di Genova 3 alunne del Liceo Musicale "Cassini" e un allievo della Scuola di Musica "Città di Sanremo"

Dopo soli due anni dalla nascita, proseguono gli ottimi risultati per il Liceo Musicale "G.D. Cassini" di Sanremo. Nella giornata di ieri tre alunne hanno superato gli esami della sessione estiva presso il prestigioso Conservatorio "N.Paganini" di Genova.



I complimenti vanno alle giovani musiciste e all’insegnante del Liceo prof. Paolo Flora che ha curato la loro preparazione.



Ecco i nomi delle allieve e le relative certificazioni conseguite:

Teresa Rizzo (classe I M)- livello preaccademico iniziale

Zoe Sophie Bruno (classe II M) - livello propedeutico intermedio

Camilla Pasqui (classe II M) - livello propedeutico intermedio.



Il prof. Flora ha espresso grande soddisfazione per l'impegno dimostrato dalle allieve anche durante le vacanze estive, per la loro costanza e determinazione.



Con loro anche il giovane Giuseppe Bianchi, preparato dalla professoressa Cristina Orvieto della Scuola di Musica "Città di Sanremo". Il pianista diciottenne, studente del Liceo Classico "G.P.Viesseux" di Imperia, ha conseguito brillantemente la certificazione del livello propedeutico avanzato.