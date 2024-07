Sanremo: a rilento i lavori del parco Sud est, dopo dieci giorni recinzioni ancora alzate (Foto)

Continua l'odissea del parco Sud est di Sanremo, che a luglio risulta ancora chiuso a causa dei lavori di riqualificazione dell'area.

Era stato dichiarato dall'amministrazione che doveva trattarsi di un intervento lampo, per sostituire la pavimentazione anti trauma, garantendo la sicurezza dei bambini, e che il 5 di luglio l'area sarebbe stata aperta fino alla fine della stagione, con i lavori che sarebbero dovuti ricominciare a ottobre. Il quadro che si presenta però è decisamente diverso, con la recinzione che risulta ancora presente a impedire l'accesso e diversi materiali di lavoro lasciati sul luogo.

Una situazione criticata dai passanti, che contestano il lento procedere delle operazioni e l'abbandono dell'area, che proprio nella giornata di oggi non ha visto nessun addetto ai lavori presentarsi.

In questi giorni è inoltre stato affisso il cartello con indicate le specifiche dei lavori, tra cui la durata degli stessi, che si conferma essere di 40 giorni lavorativi. L'auspicio di tutti, genitori e gestori di attività, è però che rimanga confermato lo spostamento delle operazioni alla fine dell'estate e che nel più breve tempo possibile il parco giochi possa essere riaperto e accogliere nuovamente i ragazzi in un'area che allo stato attuale delle cose rischia di andare in grande difficoltà.