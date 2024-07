Convenzione tra Confartigianato Imperia e Golmar, tra i leader dell'igiene professionale dei settori estetica e ho.re.ca.

La Confartigianato di Imperia e Golmar hanno stretto una collaborazione che permette alle imprese associate dei settori dell'estetica e dell'HO.RE.CA. di ottenere delle scontistiche su prodotti e servizi di qualità.

La Golmar opera nel settore dell'igiene professionale da oltre cinquant'anni e rappresenta un ulteriore partner di qualità con cui si può avere a che fare associandosi a Confartigianato. In sinergia con Confartigianato, l'azienda è infatti disponibile ad assistere chi dovesse avere bisogno di consulenze specifiche.

Nel dettaglio, Golmar offre un'ampia gamma di prodotti, tra cui:

· prodotti in cellulosa e TNT: bobine professionali, panni ad alte prestazioni in Tnt, carta asciugamani, carta igienica e relativi distributori;

· specialità chimiche industriali: sgrassanti, disincrostanti, detergenti, solventi, spray tecnici;

· dispositivi medici e Presidi Medico Chirurgici approvati dal Ministero della Salute, essenziali per poter operare nella più assoluta sicurezza, nel rispetto della massima igiene professionale e sicurezza sul lavoro;

· soluzioni moderne e servizi ad hoc (protocolli sicurezza, pest control, corsi ed aggiornamenti).

Tra i prodotti in convenzione la linea benessere Luceviva ma anche dispenser e tappeti anche personalizzati per ogni esigenza.

Per informazioni sui cataloghi dei prodotti in convenzione è possibile contattare la Confartigianato telefonando allo 0184/524517, inviando un messaggio WhatsApp al numero 389/9588821 o una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it