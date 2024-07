Sanremo, accordo Mager-Fellegara, il pensiero di un lettore: "Poca coerenza verso gli elettori"

L'accordo Mager-Fellegara continua a far discutere in Riviera. Dopo la presentazione della giunta di Sanremo, e la conferma del ruolo di vicesindaco per l'esponente Pd, ecco il pensiero da parte di un nostro lettore.

Il testo integrale

Volevo congratularmi con Fulvio Fellegara per il fulgido esempio di coerenza che ha dato ai propri elettori, soprattutto del PD, accettando il ruolo di vicesindaco in una giunta che ha avversato per tutta la campagna elettorale. Si è ben guardato dal dire chiaro e tondo ai propri elettori che avrebbe fatto comunella con un'altra compagine politica una volta finite le elezioni. Ora si inventano di aver agito come Macron in Francia, sperando di giustificarsi. Se l’hanno fatto in Francia allora l’abbiamo fatto anche noi, a posteriori. E’ proprio vero che è sempre valido il motto "Francia o Spagna basta che se magna".