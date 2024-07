Sanremo: dopo la presentazione della Giunta prima uscita da un Cda, si è dimesso dalla Sinfonica Federico Carion

Iniziano a muoversi le acque in seno alle società partecipate del Comune di Sanremo, dopo l’insediamento della nuova Giunta guidata dal Sindaco Alessandro Mager.

Nelle ultime ore Federico Carion ha rassegnato ufficialmente le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sinfonica. “E tempo di dare spazio ad altri – ha detto - e con coerenza termini oggi il mio lavoro. E' stata per me una buona esperienza, a tratti anche entusiasmante”.

La scelta di Carion è stata fatta per ragioni personali anche se, fonti ben informate, evidenziano come i rapporti tra lui e il resto della Sinfonica non erano più idilliaci. Nonostante tutto l’ormai ex Consigliere ha comunque continuato a dare il suo contributo.

Con la nomina di Enza Dedali in qualità di Assessore, all'interno del Cda rimarrebbe solo il presidente Filippo Biolè.