Ventimiglia: da giovedì al 7 agosto al Teatro Romano torna l'appuntamento con l'Albintimilium Theatrum fEst

A Ventimiglia è in arrivo la quarta edizione dell’Albintimilium Theatrum fEst, il festival ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, Palazzo Reale di Genova, STAR – Sistema Teatri Antichi Romani, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, il contributo della Provincia di Imperia e del Comune di Ventimiglia, in collaborazione con l’Area Archeologica di Nervia. Fa parte della seconda edizione del progetto “Parole antiche per pensieri nuovi/Il viaggio”, vincitore del Bando nazionale del Ministero della Cultura per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura.

Da giovedì 11 luglio a mercoledì 7 agosto 2024 nel Teatro Romano dell’Area Archeologica di Nervia (corso Genova 134) vanno in scena quattro spettacoli teatrali (ore 21) di cui uno in prima nazionale dedicati all’avventura del viaggio: “Cristoforo. Il grande viaggio. Il nuovo mondo” con Tullio Solenghi e Massimo Minella (11 luglio), nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure, ideata e diretta da Sergio Maifredi; “Le nozze di Antigone” di e con Ascanio Celestini (17 luglio), sul palco insieme a Gianluca Casadei alla fisarmonica; “Il viaggio di Magellano” con Roberto Alinghieri (24 luglio) e le musiche eseguite dal vivo da Gloria Clemente, voce e pianoforte, e Davide Sinigaglia, percussioni e voce; “Il viaggio di Enea. Fuga da una città in fiamme” con Massimo Wertmüller, ideato e diretto da Sergio Maifredi con Teatro Pubblico Ligure (7 agosto). A grande richiesta tornano le lezioni live di Stella Tramontana, dedicate questa volta al latino: “Il latino in tasca live” si tiene il 17 e il 24 luglio alle ore 19 nell’Antiquarium del Museo, un divertimento in grammatica aperto a tutti, la prima volta dedicato all’Amor, la seconda all’Otium.

Nel 2024 il Festival di Ventimiglia diventa inoltre un Festival partecipativo sostenuto da un’apposita linea di finanziamento di Compagnia di San Paolo e la consueta programmazione viene arricchita da un percorso fatto insieme ad associazioni del territorio prima, durante e dopo gli spettacoli, chiamato ATPE - Albintimilium Theatrum Participandum (f)Est. Saranno direttamente coinvolti nel Festival molti cittadini, in particolare i più vulnerabili e coloro che hanno meno occasioni di partecipare alla vita culturale del territorio; essi potranno riflettere sulle tematiche proposte dagli spettacoli in calendario, avranno modo di costruire e veicolare insieme agli artisti messaggi sul tema del viaggio e di portare un loro contributo di visione e di speranza per la città e il suo futuro. Le tappe del viaggio di ATPF corrispondono a cinque workshop partecipati: 17 aprile “Che il viaggio abbia inizio”, 5 luglio “Esplorazioni intorno al viaggio”, 11 luglio “Viaggi e scoperte” dalle 17.30 alle 20 nell’Area Archeologica di Nervia, 17 luglio “Viaggi al centro dell’anima” dalle 17.30 alle 20 nell’Area Archeologica di Nervia, 24 luglio “Il viaggio e il nostro mondo – Messaggio alla città” dalle 17.30 alle 20 nell’Area Archeologica di Nervia.