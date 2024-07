Sanremo: presentata la Giunta, intervista al Sindaco "L'ho scelta più per competenze che per i voti" (Video)

“E’ una Giunta con una fortissima componente civica, con una stimata rappresentante indicata dal Pd e una convergenza programmatica sui punti di Fulvio Fellegara e mio”. Sono le parole del neo sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, a margine della presentazione della sua ‘squadra’ che dovrà condurre la città dei fiori per i prossimi 5 anni.

Quali criteri sono stati usati per la scelta della sua Amministrazione? “Ho confermato sempre che avrei scelto i miei collaboratori sulla base del risultato elettorale e della competenza, anche se ho pensato più a questo secondo aspetto. La sintesi è stata facile perché, le persone che ho individuato hanno tutte, per caratteristiche personali e professionali, criteri di elevata qualità”.

Una volta raggiunto l’accordo con Fellegara e il Pd aveva già in testa la Giunta o sono servite consultazioni dopo il ballottaggio? “Io ho fatto un accordo Fellegara – risponde – e, con lui ho individuato i posti spettanti alla sua coalizione e, successivamente, lui mi ha indicato la sua stessa persona e quello di Lucia Artusi”.

Si parla spesso dei primi 100 giorni di un’amministrazione. In questo caso, invece, quale la prima idea su cui lavorare da adesso? “Entro il mese di luglio dovremo intervenire sul bilancio, apportando delle modifiche. Se individueremo con precisione le aree su cui intervenire, stanzieremo molti fondi per un piano di asfaltatura. Ma pretenderò non un finanziamento fine a se stesso, ma prima verificheremo le zone su cui intervenire e, quindi stanziare i fondi. Se non riusciremo per luglio lo faremo a settembre”.

Uno dei temi più importanti dei prossimi anni è sicuramente il restyling del porto vecchio. Ha già in mente un timing per la Conferenza dei Servizi e il prosieguo del progetto? “Prima di tutto è necessario un grande confronto con chi lo ha presentato perché, in questo modo pare non soddisfi le esigenze delle categorie coinvolte. Penso che, da parte di tutti, serva la disponibilità e l’onestà per arrivare ad un progetto condiviso. Sanremo vuole il restyling del porto vecchio perché è un’occasione unica di sviluppo turistico ed economico. Ma non deve avvenire in dispregio degli interessi delle categorie che gravitano sul porto”.

Nel corso della presentazione si è dichiarato preoccupato della situazione di Amaie Energia, perché? “In questi anni ha acquisito un core business che va al di là del semplice servizio di raccolta dei rifiuti e, quindi, ha centri di interesse diversificati. Anche se è uno sviluppo lodevole, penso che si debba privilegiare l’aspetto della raccolta dei rifiuti, proprio per l’impegno preso con i cittadini”.

Ha tenuto per sé la delega alla Rai ed ha sempre sostenuto il Festival diffuso. Una battuta più che una domanda… quando chiama Carlo Conti? “Ma, chissà, forse mi chiamerà lui?”