Sanremo: dopo la presentazione della Giunta ecco ufficializzato anche il Consiglio, prima riunione il 16 luglio

Abbiamo tutti, per 10 giorni proposto quello che mediaticamente si etichette come il ‘Toto Giunta’. Dopo la vittoria di Alessandro Mager dieci giorni fa, sono iniziati i ‘rumors’ e le voci che portavano quasi sempre ai nomi più o meno noti.

In ballo ce ne erano quattro per due posti e oggi sono stati confermati. Per il ruolo di assessore in quota Pd c’erano in lizza Lucia Artusi e Stefania Russo mentre c’era il dubbio tra Ester Moscato e Silvana Ormea. Alla fine hanno prevalso le prime e, a quel punto, la ‘squadra’ era fatta.

Le voci di corridoio parlano di qualche malumore in seno a Sanremo al Centro per non aver ottenuto un posto in Giunta, ma il sindaco è stato molto chiaro, evidenziando come la carica di Presidente del Consiglio (per la quale verrà indicato di votare Alessandro Il Grande) è comunque in quota alla lista e “Vale forse un assessorato e mezzo).

La giunta presentata oggi (QUI) si riunirà ufficialmente la prossima settimana, anche se incontri meno formali si svolgeranno fin da oggi. Il Sindaco ha anche confermato che convocherà il primo Consiglio comunale per martedì 16 luglio, presumibilmente al classico orario delle 17.30. Qui il Consigliere ‘anziano’ presiederà l’inizio dell’assise, fino a quando non si svolgerà la votazione che riporterà sullo scranno vicino al sindaco Alessandro Il Grande.

Con la Giunta confermata oggi ecco come sarà ufficialmente (a meno di dimissioni) la formazione del sarà il Consiglio.

‘Anima’: Giovanni Mascelli, Luca Marvaldi, Mauro Menozzi, Antonio Cavallero, Alessandro Marenco, Maura Ghisi e Giovanna Negro (per la rinuncia di Ludovica Mager); ‘Sanremo al Centro’: Alessandro Il Grande, Adriana Cutellè e Silvana Ormea; ‘Idea’: Davide Giovanni Bestagno, Alessandra Pavone e Umberto ‘Titti’ Bellini; per ‘Forum’: Luigi Marino ed Anna Roberta Di Meco. Con loro trovano posto (dopo l'accordo elettorale dei giorni scorsi) anche Vittorio Toesca Caldora (Generazione Sanremo) e Marco Cassini (PD).

All'opposizione vanno: Gianni Rolando (candidato a sindaco se non si dimetterà), Marco Damiano e Monica Rodà (Sanremo Domani), Massimo Rossano (Andiamo!), Daniele Ventimiglia (Lega), Luca Lombardi e Antonino Consiglio (Fratelli d'Italia). Se Rolando decidesse di non entrare in Consiglio al suo posto siederebbe Patrizia Badino (Forza Italia).